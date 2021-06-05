قطار الحرمين: وفاة شخص بحـادِث دهس تواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي

بلادي – الرياض:
أوضحت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع)، أنه عند الساعة 9:05 من صباح اليوم (السبت)، وقع حادِث اصطدام لشخص كان يتواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة، ما أدى إلى وفاته.
وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الحـادِث في حينه، معربة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع هذه الحادثِة، سائلة الله أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته.
وأكدت الشركة على الجميع أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي وخطورة الاقتراب منه لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه الحوادِث مستقبلا.
وقدمت الشركة اعتذارها لعملائها عن تأخر بعض رحلاتها صباح اليوم بسبب الحـادثِة، مبينة أنها استأنفت جميع رحلاتها وفق مواعيدها.
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