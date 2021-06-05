صورة قديمة لمجموعة من قوات الحرس الوطني أثناء أداء تمرين “العرين” قبل 38 عاماً

بلادي – الرياض:

نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صورة عمرها 38 عاماً، لمجموعة من منسوبيها أثناء أداء تمرين العرين.

وأوضحت الوزارة أن الصورة تعود لعام 1404ھـ، ويظهر فيها مجموعة من قوات الحرس الوطني أثناء تنفيذ تمرين العرين في منطقة بيشة، والذي اشترك فيه لواءان آليان.

يشار إلى أن التدريب العسكري للحرس الوطني بدأ مبكراً منذ نشأته، بإعداد الوحدات لتكون بجاهزية كاملة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية عالية، حيث شهد عام 1399هـ، بداية تنفيذ التمارين الشاملة على مستوى الحرس الوطني وفي مناطق المملكة المختلفة.