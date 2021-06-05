كُن كما لم يكونوا….بقلم /عائشة العلوني

في أحد الأيام قيل لي لا تثقي بأحد فظننت حينها ألا اثق بالجميع ، لم يخطر ببالي أن المقصود صنف معين ممن يدعون الإنسانية ، أو ممن يلبسون جلباب الدين كغطاء لسوء نواياهم ، ما إن اندرجت علاقاتي مع الناس عن كثب علمت حينها أنه وجب علي تنقيح تلك العلاقات ، علي أن أكون فطنه ، (ذهينه بالمعنى العامي ) ، لا انجرف وراء المظاهر وراء كلمات تقطر بعسل السم لأن البعض بارع بطمس نيته الحقيقية وسترها عن الأعين ، فعلي أن أختبر الأشخاص قبل إقحامهم حياتي ، فالمواقف هي السيد والفيصل في كل العلاقات ، لم أكن اعلم ذلك إلا حينما لدغت بسم الأفاعي التي تلتوي بخفة ، لتميت فريستها بالتدرج ، لم أكن أعلم أن نيتي الطيبة لا تصلح لكل البشر ، وقفت وقفة محب لذاتي وجمعت عقلي وقلبي وخاطبتهم خطاب مابين المؤنب والمؤدب والمحب ، وبخت قلبي قليلاً لأنه كان وراء بعض الأمور التي كان ينبغي ألا تكون وكانت ، أما عقلي فقد خاصمته خصاماً شديداً لأنه لم يفرق بين المحب ومدعي الود ، سألت نفسي كثيراً لماذا يتلونون وكأنهم حرباء ، أيقنت إنه مرض الحقد والحسد وربما كان نرجسية البعض كيف لفلان أن يكون افضل مني أو ربما كان ممن يتصفون بالسيكوباتيه ، لكن لم يفت الأوان فكل ماضٍ درس إن لم نتعلم منه فنحن نستحقه ، أما الأن فعلي تحصين نفسي بذكاء من أولائك المتطفلين ، ليس خوف منهم وإنما لأعيش بسلام مع متطلعاتي لمستقبل أستحقه ، لأعيش نشوة الوصول للأهداف