أعلنت وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية عن وظائف شاغرة للنساء بالأحوال المدنية لجذب الكوادر من الكفاءات البشرية من النساء لحملة الثانوية العامة فيما أعلى من الشهادات للعمل بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، فيما يلي نوضح شروط و خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1442.

شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1443

يمكنك الآن التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء بالمملكة العربية السعودية 1442 ما إن استوفت المتقدمة الشروط التالية للتقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل الأحوال المدنية السعودية التابعة لوزارة الداخلية، والشروط تتمثل في:

أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية، ويستثنى من ذلك هؤلاء من نشأوا بخارج المملكة بسبب خدمة والديهم خارج البلاد.

الحصول على شهادة الثانوي العامة فيما أعلى.

حسن السير والسمعة.

لم يتم إصدار أية أحكام قضائية بشأن الشرف والأمانة على المتقدمة.

ألا تكون المرأة متزوجة من غير سعودي الجنسية.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وقت التقدم للوظيفة.

أن تكون لائقة طبيًا للعمل.

خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

أتاحت الجهات المعنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية إمكانية التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء الجديدة 1442 الشاغرة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حتى يتسنى للراغبات في التقديم التسجيل بالوظيفة الكترونيا، ويتم التقديم عبر اتباع الخطوات التالية: