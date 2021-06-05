نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط و خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1442 في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية عن وظائف شاغرة للنساء بالأحوال المدنية لجذب الكوادر من الكفاءات البشرية من النساء لحملة الثانوية العامة فيما أعلى من الشهادات للعمل بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، فيما يلي نوضح شروط و خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1442.
شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1443
يمكنك الآن التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء بالمملكة العربية السعودية 1442 ما إن استوفت المتقدمة الشروط التالية للتقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل الأحوال المدنية السعودية التابعة لوزارة الداخلية، والشروط تتمثل في:
- أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية، ويستثنى من ذلك هؤلاء من نشأوا بخارج المملكة بسبب خدمة والديهم خارج البلاد.
- الحصول على شهادة الثانوي العامة فيما أعلى.
- حسن السير والسمعة.
- لم يتم إصدار أية أحكام قضائية بشأن الشرف والأمانة على المتقدمة.
- ألا تكون المرأة متزوجة من غير سعودي الجنسية.
- أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وقت التقدم للوظيفة.
- أن تكون لائقة طبيًا للعمل.
خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء
أتاحت الجهات المعنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية إمكانية التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء الجديدة 1442 الشاغرة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حتى يتسنى للراغبات في التقديم التسجيل بالوظيفة الكترونيا، ويتم التقديم عبر اتباع الخطوات التالية:
- على المتقدمة في البداية ان تقوم بالدخول في منصة أبشر توظيف الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.
- ثم الضغط على التوظيف، وتحديد الإعلانات الخاصة بالتوظيف.
- بعدها انقر على أيقونة تقديم، ليتم انتقالك إلى نافذة يتم من خلالها تحديد وظائف الأحوال المدنية للنساء.
- اضغط بعدها على إجراءات الأحوال، ثم انقر على الموافقة على الشروط المختلفة بشأن الدرجة والعمر وغيرها.
- املأ بعدها كافة البيانات بدقة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية وعمل الزوج، ثم اضغط على موافق بعد مراجعة البيانات.
- افتح صفحة الرغبات لتقوم بتعبئتها، ثم ملء كافة المعلومات المتعلقة بالمؤهلات والدورات ما إن توفرت.
- اضغط بعدها على تأكيد ليظهر لك رقم الطلب، عليك حينئذ بطباعته.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط و خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.