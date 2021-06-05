نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو برنامج القرض العقاري من البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي
يعتبر برنامج القرض العقاري أحد القروض المتوفرة عبر البنك السعودي الفرنسي في المملكة العربية السعودية، وبالتعريف عن التمويل العقاري فإنه يعتبر برنامج تمويل سكني مدعوم بالأرباح من طرف صندوق التنمية العقاري بمبلغ يصل حتى 500,000 ريال سعودي، حيث يتميز بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، وتم تقديم هذا القرض للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية أو المستفيدين من وزارة الإسكان السعودية، كما يمكن تقديم الطلب على التمويل العقاري من خلال موقع البنك الفرنسي السعودي على الانترنت.
برنامج القرض العقاري مقدم من البنك السعودي الفرنسي
- يتم إعطاء القرض العقاري للأشخاص المستفيدين بعد حصولهم على التمويل العقاري من إحدى الشركات التمويلية أو البنوك الأخرى المشاركة
- يقوم الصندوق بتقديم مبلغ شهري يغطي نسبة أرباح التمويل بحوالي 35% على الأقل، وعلى الأكثر 100% بحسب مصفوفة الدعم
- يتم تحويل المبلغ على الفور إلى حساب المستفيد البنكي بعد التسديد المدفوعات المستحقة عليه من جهة التمويل.
ما هي خيارات القرض العقاري المهيئة من قبل المصرف السعودي الفرنسي
يتم تقديم مجموعة من العروض للعملاء لدى البنك متضمنة عدة منتجات تمويلية مناسبة للكثير من شرائح المجتمع السعودي ومنها:
- شراء وحدة سكنية تم تجهيزها مسبقا
- منتج أرض وقرض
- برنامج الرهن العقاري
- الحصول على وحدة سكنية قيد البناء.
رابط برنامج القرض العقاري للحصول على المعلومات وتقديم الطلب إلكترونيا
- يجب علينا في الخطوة الأولى القيام بـ تسجيل الدخول في البنك السعودي الفرنسي لبرنامج القرض العقاري
- ثم كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة
- كتابة الاسم واسم النسب وجهه العمل التي تعمل لديها
- كتابة المنطقة التي تقطن فيها
- كتابة حجم الراتب الشهري مع خصم الالتزام الشهري الترتب عليك
- وضع رقم الهاتف بشرط أن يكون للمستفيد من التمويل
- تدوين البريد الإلكتروني بشرط أن يكون مفعل لديك من أجل التواصل
- ثم يجب عليك أن تحدد نوع المنتج الذي ترغب بالتقديم عليه
- كتابة رقم الهوية الشخصية والقيام باختيار اللغة المفضلة
- وضع نوع القطاع الذي تعمل فيه
- تحديد إن كنت حاصل على دعم أو غير مدعوم من صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان.
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