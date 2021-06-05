ما هو برنامج القرض العقاري من البنك السعودي الفرنسي

يعتبر برنامج القرض العقاري أحد القروض المتوفرة عبر البنك السعودي الفرنسي في المملكة العربية السعودية، وبالتعريف عن التمويل العقاري فإنه يعتبر برنامج تمويل سكني مدعوم بالأرباح من طرف صندوق التنمية العقاري بمبلغ يصل حتى 500,000 ريال سعودي، حيث يتميز بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، وتم تقديم هذا القرض للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية أو المستفيدين من وزارة الإسكان السعودية، كما يمكن تقديم الطلب على التمويل العقاري من خلال موقع البنك الفرنسي السعودي على الانترنت.

برنامج القرض العقاري مقدم من البنك السعودي الفرنسي

يتم إعطاء القرض العقاري للأشخاص المستفيدين بعد حصولهم على التمويل العقاري من إحدى الشركات التمويلية أو البنوك الأخرى المشاركة

للأشخاص المستفيدين بعد حصولهم على من إحدى الشركات التمويلية أو البنوك الأخرى المشاركة يقوم الصندوق بتقديم مبلغ شهري يغطي نسبة أرباح التمويل بحوالي 35% على الأقل، وعلى الأكثر 100% بحسب مصفوفة الدعم

يتم تحويل المبلغ على الفور إلى حساب المستفيد البنكي بعد التسديد المدفوعات المستحقة عليه من جهة التمويل.

ما هي خيارات القرض العقاري المهيئة من قبل المصرف السعودي الفرنسي

يتم تقديم مجموعة من العروض للعملاء لدى البنك متضمنة عدة منتجات تمويلية مناسبة للكثير من شرائح المجتمع السعودي ومنها:

شراء وحدة سكنية تم تجهيزها مسبقا

منتج أرض وقرض

برنامج الرهن العقاري

الحصول على وحدة سكنية قيد البناء.

رابط برنامج القرض العقاري للحصول على المعلومات وتقديم الطلب إلكترونيا