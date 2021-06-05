شروط السفر خارج وداخل المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين

شروط السفر خارج وداخل المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين أو المقيمين فيها في ظل الأحداث والأزمات التي يمر بها العالم أجمع, حيث يقوم العالم أجمع باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة التي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم, فقد تم من قبل استخدام تكنولوجيا تضمن قيام الراغبين في الدخول إلي المملكة العربية السعودية بالالتزام بالتعليمات وهي تكنولوجيا أسورة تطمن الذكية التي كانت تحدد للسلطات السعودية إحكام السيطرة علي هؤلاء الأشخاص سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين بالمملكة وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل جديدة تخص شروط السفر خارج وداخل المملكة العربية السعودية خلال هذا المقال.

شروط السفر خارج وداخل المملكة العربية السعودية

أعلنت السلطات بالمملكة العربية السعودية عن بعض الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للراغبين في الدخول أو الخروج إلي المملكة والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة وهي كالتالي:

قيام الراغب بإجراء فحص PCR قبل الدخول إلي المملكة بما لا يقل عن (3) أيام وذلك لجميع الفئات العمرية بداية من (8) أعوام.

بما لا يقل عن (3) أيام وذلك لجميع الفئات العمرية بداية من (8) أعوام. الخضوع لحجر مؤسسي لمدة لا تقل عن (7) أيام علي أن يتم عمل فحص (PCR) قبل بداية الحجر وفحص آخر خلال اليوم السادس للتأكد من سلامة الرغب في السفر للمملكة العربية السعودية .

علي أن يتم عمل فحص (PCR) قبل بداية الحجر وفحص آخر خلال اليوم السادس للتأكد من سلامة الرغب في . يتم تطبيق هذا الأمر المشار إليه بالبند السابق علي جميع المواطنين والمواطنات وأبنائهم والزوج والزوجة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بالمملكة (بمعني زوجة المواطن أو زوج المواطنة)ولكن يجب في البداية القيام بتقديم المستندات الرسمية الدالة علي تلك القرابة.

يضاف إلي البندين السابقين العمالة المنزلية مع ضرورة القيام بالحجر لمدة لا تقل عن (7) أيام والتي يتم عمل فحص (PCR) كما تم ذكره من قبل.

في حالة وجود مقيم محصن ومعه عمالة منزلية غير محصنة (عير حاصل علي لقاح) فيجب الخضوع لحجر مؤسسي لمدة (7) أيام مع إجراء الفحص في نهاية المدة.

المواطنين أو المقيمين بالمملكة وذويهم من أصحاب الفئات العمرية التي تكون أقل من (18) عام مع إجراء الحجر لمدة (7) أيام وإجراء الفحص في نهاية المدة.

الوفود الرسمية والدبلوماسية والتي يجب خضوعهم للحجر لمدة (7) أيام ولكن بالمنزل طبقاً للمدة التي تعلن عنها وزارة الصحة السعودية في حينه.

طبقاً للمدة التي تعلن عنها وزارة الصحة السعودية في حينه. جميع الفئات السابق ذكرها والتي ستخضع للحجر المؤسسي سيتم تحمل الراغب في الدخول إلي المملكة كافة التكاليف والتي سيتم سدادها بالفروع المعتمدة مقابل الحصول علي قسيمة / إيصال يجب تقديمه أثناء تقديمه المستندات المطلوبة للدخول للمملكة.

حيث تسعي السلطات بالمملكة العربية السعودية علي تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلي المملكة مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.