نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض ٦٠ ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض ٦٠ ألف ريال من بنك التنمية آهل هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي والذي يتيح للمواطنين السعوديين من العاملين بالقطاع العام الحكومي والقطاع الخاص من الجنسين الرجال والنساء الحصول علي مبلغ تمويلي قدره 60 ألف ريال سعودي وسط العديد من الامتيازات وأنظمة السداد المريحة جداً, حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية السعودي واحد من أهم وأقدم البنوك السعودية الذي يختص دائما بحل المشكلات التمويلية للعملاء في كافة النواحي الاجتماعية ولم يكن هذا هو العرض الوحيد أو البنك الوحيد الذي يقوم بدعم الفئات التي تحتاج الدعم المالي ولكن هناك أيضا المنتج الخاص بالتمويل بقيمة 60 ألف ريال سعودي من بنك التسليف وفيما يلي سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الحصول علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال هذا المقال.

مميزات الحصول علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية آهل

متاح لجميع العملاء ممن سبق لهم الحصول علي قروض اجتماعية (الأسرة , كنف , الترميم) ولكن بشرط رئيسي وأساسي وهو أن يكون قد مضي علي القرض السابق فترة زمنية لا تقل عن عام.

مبلغ تمويلي جيد جداً يصل إلي 60 ألف ريال سعودي.

أنظمة سداد مريحة جداً.

أقساط شهرية تصل إلي 60 شهراً (5 سنوات).

التمويل متاح وبدون فوائد (القوائد 0%).

أقل قيمة تمويلية يمكن الحصول عليها هي (18) ألف ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول علي قرض 60 ألف ريال سعودي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودية عن أنه يمكن التقديم للحصول علي قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية من خلال الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية لبنك التنمية وإتباع كافة الخطوات لإدخال البيانات.

كما تم الإعلان عن أنه في حالة كون العميل هو أحد العاملين في القطاع الخاص أو طالب أو ربة منزل فيجب تقديم نموذج كفيل رقم (105) طبقاً لما هو موجود بالموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية أثناء التقديم , أما في حالة كون العميل أحد العاملين في القطاع الحكومي فلا يحتاج إلي وجود كفيل وكذلك يوجد شرط أساسي لإمكانية التقديم للحصول علي القرض وهو ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري للعميل عن 12,500 ألف ريال سعودي شهريا.

كما تم الإعلان عن أن هذا المنتج متاح للفئات الأكثر احتياجاً بالمملكة العربية السعودية والتي تسعي دائما إلي تقديم الدعم المادي لهم حتي يتمكنوا من مجاراة الحياة اليومية والتي تتطور بشكل غير عادي وبصفة مستمرة خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بالاقتصاد العالمي والتي من شأنها تقوم المملكة بتطوير مؤسساتها بطريقة تيسر علي هذه الفئة للعيش عيشة كريمة.