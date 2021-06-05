تمويل العقود للأعمال عبر المصرف السعودي الفرنسي ورابط تقديم الطلب

يبحث العاملون في قطاع الأعمال عن تمويل العقود للأعمال المتوفر من قبل المصرف السعودي الفرنسي ، حيث يتم تأمين مجموعة من القروض والتمويلات الشخصية والعقارية وتمويلات الأعمال والمنشآت لشريحة واسعة من المجتمع السعودي في المملكة العربية السعودية، ويتم توفير تمويل العقود للعملاء المقاولين والعاملين في العديد من القطاعات سواء كانت الهندسية أو قطاعات التشغيل والصيانة أو المقاولات.

تمويل العقود للأعمال من خلال البنك السعودي الفرنسي

يقم تمويل الأعمال الجديد أو ما يسمى تمويل العقود بالعديد من الخدمات المالية، تتضمن دفعة مقدمة وضمانات ابتدائية وحسن في الأداء وقروض وإصدار خطابات واعتماد وإعاده التمويل وعملية تمويل مختلفة، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع البنك الفرنسي السعودي المتوفر على شبكة الإنترنت.

كيف أسجل على تمويل الأعمال للعقود عن بعد من خلال المصرف الفرنسي السعودي

أولا قم بتسجيل الدخول إلى صفحة طلب أحد المنتجات التمويلية عبر بوابة البنك السعودي الفرنسي الرسمية ثم اضغط على أيقونة كلمة التقدم بطلبك الآن

ثم اضغط على أيقونة كلمة التقدم بطلبك الآن الآن قم تحديد إن كنت عميل قديم أو جديد

كتابة اسم المنشأة في الخانة الأولى

الخانة الثانية كتابة رقم السجل التجاري التابع للمنشأة المراد التقديم عبرها

في الخانة الثالثة اكتب طبيعة عمل المنشأة كما هو

في الخانة الرابعة اكتب المبيعات السنوية للمنشأة كما هي بدون نقصان أو زيادة

في الخانة الخامسة اكتب مقر المنشأة وبالتحديد المنطقة او المدينة التي تتواجد فيها

في الخانه التالية اكتب اسم مرسل الطلب وفي الخانة التي تليها اكتب رقم الجوال للمرسل

ادخل البريد الإلكتروني لمرسل الطلب

اكتب تاريخ تأسيس منشآتك بعدد السنوات

ادخِل عدد الموظفين النشطين في المنشأة لديك

سيتم طرح سؤال عليك وهو هل يوجد لدى المنشأة قوائم مالية مدققة ويجب عليك اختيار نعم أو لا

أخيرا اكتب إن كان لديك ملاحظة اكتبها في الخانة المخصصة للملاحظات

ومن ثم إرسال الطلب سيتم الرد عليك بمجرد الموافقة أو الرفض بعد دراسه الطلب.

ما هي التمويلات التي يقدمها المصرف للعملاء