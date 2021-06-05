يقدم البنك الأهلي السعودي المساعدات المختلفة للعملاء على هيئة قروض تمويلية تساعد على سد احتياجات الأفراد، ويتم الحصول على التمويل من البنك الاهلي بتوفر بعض الشروط اللازمة لذلك، كما يتساءل عدد كبير من العملاء عن الراتب الذي يجب توفره في البنك للحصول على القرض، فيما يلي نوضح شروط الحصول على تمويل من البنك الأهلي السعودي 1443.

شروط الحصول على تمويل من البنك الأهلي السعودي

للحصول على التمويل من البنك الأهلي السعودي يجب توفر ما يلي من شروط:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على التمويل بين 20 سنة و 60 عامًا.

أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية.

ألا يقل راتب المتقدم للحصول على القرض عن ثلاثة آلاف ريال سعودي بالشهر الواحد.

كما يشترط البنك أن يكون المتقدم للحصول على التمويل أحد عملاء البنك، أما في حالة لم يكن عميلًا يجب عليه أن يقوم بالتحويل للبنك الأهلي.

يتم دفع قيمة مالية نسبتها تتراوح بين 10% و30% للحصول على التمويل العقاري من البنك الاهلي السعودي.

أن يكون المتقدم للتمويل موظفًا، على أن يكون مستمر في عمله بدون انقطاع لمدة شهر على الأقل.

راتب تمويل البنك الأهلي السعودي