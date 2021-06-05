نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل من البنك الأهلي السعودي 1443 في المقال التالي
يقدم البنك الأهلي السعودي المساعدات المختلفة للعملاء على هيئة قروض تمويلية تساعد على سد احتياجات الأفراد، ويتم الحصول على التمويل من البنك الاهلي بتوفر بعض الشروط اللازمة لذلك، كما يتساءل عدد كبير من العملاء عن الراتب الذي يجب توفره في البنك للحصول على القرض، فيما يلي نوضح شروط الحصول على تمويل من البنك الأهلي السعودي 1443.
شروط الحصول على تمويل من البنك الأهلي السعودي
للحصول على التمويل من البنك الأهلي السعودي يجب توفر ما يلي من شروط:
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على التمويل بين 20 سنة و 60 عامًا.
- أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية.
- ألا يقل راتب المتقدم للحصول على القرض عن ثلاثة آلاف ريال سعودي بالشهر الواحد.
- كما يشترط البنك أن يكون المتقدم للحصول على التمويل أحد عملاء البنك، أما في حالة لم يكن عميلًا يجب عليه أن يقوم بالتحويل للبنك الأهلي.
- يتم دفع قيمة مالية نسبتها تتراوح بين 10% و30% للحصول على التمويل العقاري من البنك الاهلي السعودي.
- أن يكون المتقدم للتمويل موظفًا، على أن يكون مستمر في عمله بدون انقطاع لمدة شهر على الأقل.
راتب تمويل البنك الأهلي السعودي
- عندما يكون راتب المتقدم خمسة آلاف ريال سعودي يكون القرض الحاصل عليه 94 الف و301 ريال سعودي.
- في حالة كان الراتب 7000 ريال سعودي، يكون القرض 130 الف ريال سعودي.
- عندما يكون الراتب 8000 ريال سعودي، يكون القر الحاصل عليه العميل 151 ألف ريال سعودي.
- إذا كان الراتب 10 آلاف ريال سعودي، يكون القرض 188.800 ريال سعودي.
- في حالة كان الراتب 12.000 ريال سعودي، يكون القرض الخاص بالتمويل 226 ألف ريال سعودي.
- عندما يكون الراتب 14.000 ريال سعودي، يكون القرض 264.400 ريال سعودي.
- كما أنه في حالة كان الراتب 20 ألف ريال سعودي، يكون القرض 377.700 ريال سعودي.
- أما في حالة كان الراتب 15 ألف ريال سعودي يكون القرض 283.300 ريال سعودي.
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