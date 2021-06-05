نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في خدمة أبشر أعمال من خلال الموقع أو التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في خدمة أبشر أعمال من أهم الخدمات التي يوفرها موقع أبشر الإلكتروني، حيث تقدم منصة أبشر خدماتها للأفراد وللأعمال بحيث تنقل عالم الأعمال من الواقع العادي إلى الواقع الافتراضي في خطوة جريئة من المملكة لتسهيل الأعمال المختلفة والحصول على الخدمات الخاصة بها، وتعرف” أبشر أعمال” التي تقدم العديد من الخدمات التي توفر الكثير من الوقت والجهد والتي يمكن إنجازها بشكل كامل عبر الموقع الإلكتروني.

التسجيل في خدمة أبشر أعمال

يتم الاستفادة من منصة أبشر أعمال من خلال تسجيل حساب على الموقع سواء من خلال صاحب العمل أو من ينوب عنه للقيام بكافة الخدمات التي تتعلق بالشركة وبالعمالة التي بها وخاصة العمالة الوافدة التي يحتاج إلى بعض الخدمات الخاصة بها. ويمكن التسجيل في خدمة أبشر أعمال عبر الموقع الرسمي لأبشر الأعمال.

خطوات التسجيل في خدمة أبشر أعمال

من خلال الرابط السابق يمكن الدخول على منصة ابشر أعمال وتسجيل الدخول من خلال حساب المستفيد على المنصة أو يمكن الضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة ومنها:-

بيانات المستخدم الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور

واختيار اللغة ثم نقل الرمز المرئي، ويقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة ويتم تفعيل الحساب على منصة أبشر.

ثم يتم الدخول على ابشر أعمال والاستفادة من الخدمات المقدمة على المنصة.

كما تم إطلاق تطبيق أبشر أعمال الجديد لتقديم خدمات منصة أبشر أعمال التي تقوم باستعراض جميع المعلومات الهامة والمتعلقة بالموظفين و العمالة في مؤسستك. كما يتيح لك التطبيق تفعيل ميزة البصمة في تسجيل الدخول.

خدمات منصة أبشر أعمال

من أهم خدمات منصة أبشر أعمال والتي يمكن الاستفادة منها ما يلي:-

يتم سداد الاشتراك المطلوب على منصة أبشر أعمال حتى يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة.

تقدم المنصة باقة ترحيب مجانية لمدة 14 يوم ثم يتم تجديد الاشتراك بعد ذلك.

من خدمات منصة أبشر أعمال إصدار الإقامة للعمالة الوافدة وتجديد الإقامة.

نقل خدمات العمالة على منشأة أخرى. تقديم طلب تعديل مهنة.

الحصول على تأشيرة خروج وعودة، أو إلغاء التأشيرة، وتحديث البيانات الخاصة بجواز السفر.

يستفيد من المنصة من خدمة توصيل الوثائق المختلفة.

خدمات منصة أبشر للأفراد

تقدم المنصة العديد من الخدمات التي تزيد عن 250 خدمة موزعة بين عدة قطاعات تابعة لوزارة الداخلية، منها قطاع المرور، والأحوال المدنية، وقطاع الجوازات، وتقدم خدماتها للمقيمين والزائرين، ويمكن من خلال المنصة تقديم الطلبات ومتابعة الخدمة والحصول عليها بدون الحاجة إلى زيارة أي مكاتب لإنهاء الخدمة، مع توفير خدمة حجز موعد لمراجعة المكاتب في الأحوال الطارئة.