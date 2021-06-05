رابط وخطوات التقديم علي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443

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عمر شويل - جدة التقديم علي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 يعد من أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة حاملي شهادة الثانوية العامة وذلك لأن يحصلون علي وظيفة في هيئة الطيران السعودي بعد الحصول علي درجة الشهادة من هذه الكلية.
الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443
الكلية التقنية لعلوم الطيران هي واحدة من ضمن الكليات الحكومية التابعة لهيئة التدريب والتقويم وتم إنشائها في عام 2014 في مدينة الرياض وتقع في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وتهدف هذه الكلية إلي تدريب الطلاب علي المعدات الحديثة في عالم الطيران وأيضاً تنقيات صناعة وصيانة الطيران الحديثة حيث إن يدرس الطلاب جميع المقررات باللغة الإنجليزية علي يد أفضل المعلمون في هذا المجال.
شروط التسجيل في الكلية التقنية للطيران
لأن يتم تنظيم القبول في هذه الكلية فإن هيئة تقويم التدريب والتعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وهي تتلخص في السطور التالية:
- يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
- يجب إن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة بحد أقصي خمس سنوات ماضية.
- يشترط إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- عدم وجود في السجل الجنائي الخاص به القضايا الجنائية.
- إن يكون المتقدم حصل علي أختبار قياس.
- يجب إن يكون المتقدم اجتاز الاختبار التحصيلي.
طريقة التقديم علي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443
يتم التقديم في الكلية إلكترونياً وذلك لأن يتم التسهيل علي الطلاب أثناء التقديم ويتم التقديم في هذه الكلية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي الموقع الرسمي للكلية التقنية العالمية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة تيوب التسجيل الأن.
- الضغط علي علامة الموافقة علي الشروط والأحكام.
- تقوم بكتابة الأسم الكامل ثم تاريخ الميلاد.
- تكتب رقم الهاتف المحمول ثم البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- وضع كلمة سر لحسابك.
- تأكيد كلمة السر.
- الضغط علي زر التسجيل.
- يتم إنشاء حساب لك في الكلية التقنية.
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