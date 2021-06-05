رابط وخطوات التقديم علي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443

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عمر شويل - جدة التقديم علي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 يعد من أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة حاملي شهادة الثانوية العامة وذلك لأن يحصلون علي وظيفة في هيئة الطيران السعودي بعد الحصول علي درجة الشهادة من هذه الكلية.

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443

الكلية التقنية لعلوم الطيران هي واحدة من ضمن الكليات الحكومية التابعة لهيئة التدريب والتقويم وتم إنشائها في عام 2014 في مدينة الرياض وتقع في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وتهدف هذه الكلية إلي تدريب الطلاب علي المعدات الحديثة في عالم الطيران وأيضاً تنقيات صناعة وصيانة الطيران الحديثة حيث إن يدرس الطلاب جميع المقررات باللغة الإنجليزية علي يد أفضل المعلمون في هذا المجال.

شروط التسجيل في الكلية التقنية للطيران

لأن يتم تنظيم القبول في هذه الكلية فإن هيئة تقويم التدريب والتعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وهي تتلخص في السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يجب إن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة بحد أقصي خمس سنوات ماضية.

يشترط إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

عدم وجود في السجل الجنائي الخاص به القضايا الجنائية.

إن يكون المتقدم حصل علي أختبار قياس.

يجب إن يكون المتقدم اجتاز الاختبار التحصيلي.

طريقة التقديم علي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443

يتم التقديم في الكلية إلكترونياً وذلك لأن يتم التسهيل علي الطلاب أثناء التقديم ويتم التقديم في هذه الكلية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: