بدون فوائد وبالتقسيط حتي 5 سنوات تمويل فورى بأقل راتب وشروط ميسرة

بدون فوائد وبالتقسيط حتي 5 سنوات تمويل نقدى فورى بدون رسوم وبأقل راتب يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم البنوك الرائدة في مجال التمويل في المملكة والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية الاجتماعية التي تلبي الاحتياجات المالية للأفراد من الشرائح الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالمملكة ، كما يمكن للآرامل والمطلقات الاستفادة أيضاً من المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة .

بدون فوائد وبالتقسيط حتي 5 سنوات تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل آهل تمويل نقدى فورى بدون فوائد ولا رسوم متاح لدى بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأفراد في المملكة ، حيث يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من التمويل وتقسيط مبالغ مالية من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويمكن أيضاً المطلقات والأرامل والمواطنين المتقاعدين أيضاً الاستفادة من التمويل بشروط ميسرة وغير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي فورى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل نقدى يهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات وذلك من خلال تمويل بشروط ميسرة. يمكن للعملاء ممن سبق لهم الحصول على منتجات التمويل الاجتماعي لدي البنك مثل قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف التقديم على طلب تمويل آهل. يتميز منتج آهل أنه بدون فوائد ولا رسوم. يوفر بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد وتصل حتي 60 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل حتي 60 شهر. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من رجال ونساء في المملكة الاستفادة من تمويل آهل بأقل راتب. يمكن أيضاً المطلقات والأرامل والمهجورات التقديم على طلب الحصول على تمويل آهل بشروط ميسرة. أتاح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين المتقاعدين إمكانية التقديم على طلب للاستفادة من تمويل آهل بمتطلبات بسيطة وغير معقدة.

طريقة التقديم على تمويل آهل بدون فوائد ولا رسوم

أتاح بنك التنمية الاجتماعية الفرصة للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل آهل وممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها البنك عن طريق الدخول علي البوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك وتعبئة كافة البيانات الشخصية اللازمة لاستكمال الطلب ، كما يمكن للأفراد من جميع الشرائح الاقتصادية التقديم على تمويل آهل من خلال زيارة فرع البنك داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية