رابط استعلام التأهيل الشامل وشروط التسجيل والفئات المستفيدة لصرف إعانة التأهيل الشامل بالمملكة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هي من أحد الوزارات التي تقدم خدمات متنوعة ومختلفة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فهي تقدم خدمات إلكترونية لتسهل على المواطنين والمقيمين بالمملكة دون الذهاب لإنهاء المعاملات المختلفة التي تخص الكثير من المواطنين، فهي تقدم الخدمة الإلكترونية لمعرفة واستعلام عن التأهيل الشامل من خلال رقم السجل المدني، حيث يتم تقديم إعانات التأهيل الشامل لجميع الأفراد الذين يعانون من ذوي الاحتياجات الخاصة ولذوي الإعاقة الدائمة، وكذلك لأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، حيث تهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحديد أكثر الفئات التي تستحق إعانة التأهيل الشامل لتفعيل الدور الاجتماعي والإنساني والوقوف بجانب من يستحق المساعدة فعلياً داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، وسنوضح لكم من خلال موقعنا كيفية الاستعلام إلكترونياً على التأهيل الشامل بالسجل المدني عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خدمة التأهيل الشامل الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية

هي خدمة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث يتم من خلالها معرفة قيمة التأهيل الشامل بالسجل المدني للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية ولا يتم صرفها في حالة عدم توافر شروط الصرف التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها لدي الفئات المستحقة للحصول على الإعانة الشهرية

يشترط أن يكون المتقدم مسجل من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للمقدم لا يزيد عن 4.000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقات التي تريد معاناة.

يشترط أن يكون المستفيد كان بأحد المراكز الصحية أو المستشفيات بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

يشترط أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 45 عام.

يشترط أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل والاستعلام عن التأهيل الشامل بالسجل المدني

لابد من الدخول على الرابط التالي التأهيل.

ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة به، ثم حدد نوع الإعانة.

ثم قم بإدخال رمز التحقق، ثم اضغط على كلمة عرض.

الفئات المستحقة لصرف التأهيل الشامل بالمملكة

الفئات التي لديها إعاقة شلل في الأطراف العلوية أو السفلية يحصلوا على إعانة مقدارها 10،000 ريال سعودي.

الفئات التي لديها إعاقة شلل رباعية أو ثلاثية يحصلوا على إعانة مقدارها 14.000 ريال سعودي.

الفئات التي لديها إعاقة شلل كامل يحصلوا على إعانة مقدارها 20.000 ألف ريال سعودي.

الفئات التي لديها أمراض مثل نقص المناعة أو الإصابة بالأورام الخبيثة أو شلل الرعاش يحصلوا على إعانة بمقدارها 1.000 ألف ريال سعودي.

جميع الأسر التي ليس لها مصدر رسمي أو عائل أو رب أسرة داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للفئات المستفيدة برقم الهوية

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن مبالغ مقطوعة الضمان من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل، ويتم فيه الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية لجميع المواطنين الذين لهم حق صرف المساعدة المقطوعة.