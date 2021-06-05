الصحة تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات وأسباب تأخرها علي البعض

الصحة تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات، حيث تعتبر هذة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس ويستطيع فيروس كورونا المدمر إن يفتك بها بسهولة، ولذلك أقرت اللجنة المخصصة لذلك في قطاع وزارة الصحة بأن تكون الأولوية للفئات التي سوف نستعرضها معكم الآن عبر موقعنا الإخباري المميز، وذلك بحيث تشمل كبار السن بشكل خاص وخصوصا من تكون أعمارهم فوق ال 60 عام، واليكم ايضا أسباب تأخرها علي البعض حيث أكدت الوزارة إن التاخير لايؤثر بأي صورة علي الدفعة الاولي من اللقاح وخاصة إن تناول تلك الجرعة لا يمنع من السفر لاي دولة مثل الجرعة الاولي، واليكم كافة التفاصيل الكاملة عن الخبر.

الصحة تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات

أعلنت وزارة الصحة إتاحة الفرصة للمواطنين لتلقي الجرعات الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات والتي نستعرضها معكم الآن

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق ال 60 عام. مرضي السرطان النشط. كذلك مرضي الغسيل الكلوي. الأشخاص المصابيين بالسمنة المفرطة. بالاضافة الي مرضي زراعة الاعضاء.

وأكدت الوزارة عن ضرورة إثبات الحالة بتقرير طبي رسمي حديث ومختوم بختم المنشأة التابع لها المريض بوزارة الصحة.

الصحة توضح أسباب تأخر اللقاحات علي البعض

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري انة لاداعي للقلق والتخوف السائد والمنتشر يين المواطنين في الفترة الأخيرة نتيجة تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وياتي ذلك بشكل خاص بعد تلقي عدد كبير من المواطينين في المملكة العربية السعودية الجرعات الأولي من الفيرس، بالإضافة الي عدم إقرار مدة معينة بين الجرعتين حيث يتم اعطاء الجرعة الثانية بعد 3 أشهر في بعض الدول، في الوقت نفسة قد تصل المدة الي 4 أشهر في الدول الاخري، كما أكدت وزارة الصحة عن أن تأخير الجرعة لبعض المواطنين لة تاثيرة الإيجابي على الصحة العامة خاصة انة يحفز جهاز المناعة للعمل بشكل أفضل، كما أكد وزير الصحة علي إن الوضع الوبائي في الدولة بالإضافة إلى التركيبة السكانية هي الفيصل بين المدة المقترحة لتلك الشعوب بين الجرعتين، بالإضافة الي عدم اشتراط الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر، ويأتي ذلك في إطار خطط المملكة للقضاء علي فيروس كورونا المستجد، وعمل كافة الإجراءات للسيطرة علي الوباء ومنع تفشي الفيروس بين الافراد، حيث نلاحظ الحرص الشديد من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للحفاظ علي سلامة الجميع، بالإضافة إلى فرض العقوبات بقوة علي كل المخالفين بشأن إجراءات السلامة التي أعلنت عنها الدولة منذ بدأ الجائحة.