رابط تسجيل النقل الداخلي والخارجي للمعلمين SSHR.MOE.GOV.SA نظام فارس الخدمة الذاتية

رابط تسجيل النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، من أهم الموضوعات التي يتابعها المعلمين والمعلمات خلال الساعات القادمة، فمع الساعات الأولى من يوم غداً الأحد 2021/06/06، يتم فتح التسجيل للمعلمين لتسجيل رغباتهم في حركة النقل والتي حددتها الوزارة بحد أدنى رغبة واحدة وحد أقصى 20 رغبة، عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، كانت الوزارة قد فتحت تحديث وتأكيد البيانات يوم 11 شوال الجاري، وغداً سوف يتم تسجيل الرغبات وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية، التي تحرص على أن تجعل المعلم في المكان القريب من محل سكنه، لتوفر عليه الجهد والتعب في الذهاب والعودة للمدرسة، بعد أن أقرت الوزارة نظام التعليم الجديد الذي سيكون حضورياً.

رابط تسجيل النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

كانت الوزارة قد حددت مواعيد محددة لكل مرحلة بدأت المرحلة الأولى بتحديث وتأكيد البيانات، وسأتمرت من يوم 1442/10/11 واستمرت حتى اليوم 1442/10/24، ومن غداً 25 شوال تبدأ المرحلة الثانية والتي تشمل تسجيل الرغبات وهي المرحلة الأهم للمعلمين والتي تستوجب التدقيق في تسجيل الرغبات، ثم بعد ذالك تأتي مرحلة إعلان النتائج ويعقبها مرحلة أخيرة وهي تقديم تظلمات على نتائج حركة النقل، وتنظرها الوزارة وترد عليها ومن تجد أن له حق سوف تعيد له حقه.

تسجيل الرغبات على نظام فارس

الدخول على رابط نظام فارس.

تسجيل البيانات المطلوبة ” اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي.

الدخول على الخدمة الذاتية للمعلم.

تسجيل الرغبات بدقة ومراجعتها قبل الضغط على تأكيد الرغبات.

سجل بيانات لم الشمل ثم قم بالضغط على زر التالي.

سوف تظهر لك رسالة أن الطلب قيد التنفيذ، أضغط على تسجيل الرغبات وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

ألية المفاضلة بين المعلمين في النقل

تضع وزارة التعليم معايير محددة يتم على أثارها المفاضلة بين المعلمين منها سنة التقديم وتاريخ المباشرة في التعليم، وعدد أيام الغياب بدون عذر مقبول من المدير المسئول، والمعدل التراكمي ودرجة الأداء الوظيفي في أخر عام ومن حصل على جوائز من وزارة التعليم، تكون له الأولوية في الاختيار، هذه هي معايير المفاضلة التي يتم على أساسها الترشيح والاختيار لحركة النقل الداخلي والخارجي.