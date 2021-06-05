التقديم على الكلية الفنية العالمية للطيران بالمملكة هي كلية حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويشرف عليها كليات التميز، وأنشأت الكلية في عام 2014، وتهدف إلى تأهيل الكوادر، من أبناء المملكة في سوق عمل صناعة صيانة الطيارات كفنيين محترفين، تمشيا مع رؤية المملكة 2030، وتقدم الكلية تدريب بمستوى عالمي للشباب الذين يرغبون العمل في قطاع صيانة الطائرات، فتدرس جميع المواد التعليمية باللغة الانجليزية، وجميع برامج الكلية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأيضا المسار المدني معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضا المسار العسكري المتوافق مع الوكالة الأوربية لسلامة الطيران، وسنتكلم في هذا التقرير عن كافة المعلومات، عن هذه الكلية وكيفية التقدم لها والشروط والأوراق المطلوبة.

التقديم على الكلية الفنية العالمية للطيران بالمملكة

هناك تخصصات للمسارات المدنية، للكلية الفنية العالمية للطيران:

المسار المدني: دبلوم هندسة صيانة الطائرات – هياكل ومحركات.

تخصصات للمسارات العسكرية للكلية الفنية العالمية للطيران

دبلوم هندسة صيانة الطائرات – ميكانيكا. دبلوم هندسة صيانة الطائرات – إلكترونيات. ثم دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا. و دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات. دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – أتصالات.

شروط القبول في المسار العسكري

أولا أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. حسن السيرة والسلوك، وليس لدية أي أدانه في جريمة، أو مخلة بالشرف والأمانة. اللياقة الطبية للخدمة العسكرية، من وزن وطول لا يقل عن مائة وستون، ثم اجتياز المقابلة الشخصية. القبول يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

مزايا المسار العسكري

تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات). يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب. علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة. أيضا فرصة للبعثات الخارجية للطلبة المميزين والمتفوقين. توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

شروط القبول في المسار المدني

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية. أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية، أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية. إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة، الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم. اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

مزايا المسار المدني

مكافأة مالية أثناء فترة التدريب. منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني، ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات. فرصة ترشيح الطلاب المتميزين، من خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية. مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية، وذلك حسب احتياج سوق العمل. برامج تتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة، لتزويد قطاعات العمل الوطنية.

طريقة التسجيل بالكلية الفنية العالمية للطيران المدنية والعسكرية

الدخول على رابط كليات التقنية الفنية العالمية للطيران الرسمي . ثم القيام بالضغط على أيقونة، سجل الآن. التحديد في خانة قبول الشروط والتسجيل. ثم القيام بتعبئة كافة البيانات بشكل صحيح، في الخانات الفارغة. وفي الختام التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على إرسال.

وتقدم الكلية التقنية لعلوم الطيران تدريبيا بمستوى عالمي للشباب، الذين يرغبون في العمل في قطاع صيانة الطائرات، ثم تدرس جميع المواد التعليمية والتدريبية باللغة الإنجليزية، ثم تهدف إلى تأهيل الكوادر للدخول، في سوق عمل صناعة صيانة الطيران كفنيين محترفين مع رؤية المملكة 2030.