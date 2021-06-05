نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الأسهم من بنك البلاد السعودي الذي يصل لـ 2 مليون ريال في المقال التالي
تمويل الأسهم من بنك البلاد ، من أهم برامج التمويل الشخصي التي يقدمها مصرف البلاد السعودي للمواطنين السعوديين، وإذا كنت ترغب في الحصول على تمويل بنك البلاد لتلبية احتياجاتك سواء كنت ترغب في الزواج، أو دفع الأقساط التعليمية للأبناء أو تأثيث منزل جديد، فإن بنك البلاد السعودي هو الوجهة الأفضل والأمثل في الحصول على التمويل، حيث يقدم البنك تمويل الأسهم الذي يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للبنك، ويحقق آمال وأهداف العملاء، حيث يبيعك البنك السلعة بعد تملكها ويضعها بين يديك وتحت تصرفك، ويستطيع أي شخص الحصول التمويل من خلال الدخول على رابط بنك البلاد الإلكتروني الذي يوجد على الإنترنت، ثم الدخول على أيقونة تقدم بطلبك الآن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل الأسهم من بنك البلاد، والمزايا الرئيسية لتمويل الأسهم.
شروط تمويل الأسهم من بنك البلاد
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يلي:-
- لا يقل عمر الشخص الذي يريد الحصول على تمويل بنك البلاد عن 18 عاماً.
- أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب جاري لدى مصرف البلاد.
- أن يكون العميل لا زال يعمل لدى إحدى المؤسسات المعتمدة لدى البنك سواء في القطاع العام أو الخاص.
- لا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 3000 ريال سعودي للعملاء السعوديين، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي للعملاء الغير سعوديين اللذين يعملون في القطاع الحكومي، أو حسب تصنيف جهة العمل.
المستندات المطلوبة
للحصول على تمويل الأسهم من بنك البلاد في أسرع وقت ممكن يجب أن تتوفر المستندات المطلوبة وهى كما يأتي:-
- إحضار وثيقة إثبات الهوية الوطنية للعميل، بحيث تكون سارية المفعول.
- أن يقوم العميل بملأ الإقرار الخاص بالالتزامات المالية الشخصية التي توجد عليه.
- صورة من بطاقة العمل للموظفين بالقطاع العسكري.
- ملأ النموذج الخاص بطلب شراء بالتقسيط بالكامل.
- إحضار خطاب من جهة العمل مبين فيه الراتب الشهري، والمسمى الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك تاريخ الالتحاق بالعمل.
- أن يحضر العميل خطاب تحويل وتثبيت بالراتب.
مزايا تمويل الأسهم من بنك البلاد
هناك العديد من المزايا التي تتوفر من قرض بنك البلاد وهى كما يأتي:-
- التمويل يتوافق مع الضوابط الشرعية لبنك البلاد.
- شراء أسهم أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية، التي يحددها البنك.
- يتميز التمويل الشخصي بسرعة إتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل.
- فترة السداد مرنة تصل إلى 60 شهراً.
- يستطيع أن يقوم العميل بالسداد المبكر للتمويل، ولكن حسب الضوابط الخاصة المعتمدة من مؤسسة النقد السعودي.
- تسدد قيمة قروض بنك البلاد على أقساط تتناسب مع دخل العميل الشهري.
- يستطيع أي عميل أن يقوم بتأجيل قسط من كل عام.
- إمكانية العميل أن يؤجل سداد بعض الأقساط في بداية الحصول على التمويل.
- تمويل بنك البلاد يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.
- إمكانية حصول العميل على تمويل إضافي.
- يستطيع المتقاعدين الحصول على التمويل.
- العاملين في البنوك أو المؤسسات التابعة يستطيعون الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.
- قروض بنك البلاد متاحة للسعوديين، وكذلك المقيمين.
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