نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 43 من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تتوقف حكومة المملكة العربية السعودية عن تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، وفي هذا الإطار فقد أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بأن حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف”، أن أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسوف يتم صرف الدعم للدفعة الـ43 للمستفيدين من دعم البرنامج، والذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو.

التفاصيل الكاملة للدفعة الـ42

يشار إلى أن برنامج “حساب المواطن” كان قد أودع في وقت سابق نحو “1.9” مليار ريال سعودي مخصص لدعم شهر مايو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، حيث وصل عدد المستفيدين المستوفين لكافة المعايير الخاصة بالاستحقاق في الدفعة الـ42 نحو “10.4” مليون مستفيد وتابع، بينما وصلت القيمة الاجمالية للتعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو “30” مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم دفعه من قبل البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته نحو “95.7” مليار ريال، منها “734” مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

نسبة المستفيدين بالدفعة 42 في برنامج حساب المواطن ومتوسط دعم الأسرة الواحدة

وبالنسبة لمتوسط دعم الأسرة الواحدة في برنامج حساب المواطن، فقد أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج “سلطان القحطاني” عدد من التفاصيل الهامة بشأن الدفعة الثانية والأربعون، جاءت على النحو الأتي:

نسبة المستفيدين من برنامج حساب المواطن الذين حصلوا على الدعم بهذه الدفعة بلغ نحو 76%.

قيمة متوسط دعم الأسرة الواحدة في هذه الدفعة نحو 1053 ريال سعودي.

عدد أرباب الأسر تجاوز 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته نحو “93%”.

عدد التابعين في الدفعة الـ42 تجاوز 8.2 مليون مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين للمعايير الخاصة بالاستحقاق تجاوز نحو “164” ألف مستفيد مشكلين نسبة “7%” من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل

أما عن إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فقد أشار “القحطاني” إلى أن إجمالي المستقلين الذين حصلوا على الاستحقاق الكامل بلغ نحو ” 85%، بينما حصل نسبة “15%” على الاستحقاق الجزئي والأدنى، في حين بلغت نسبة أرباب الأسر نحو “92%”، وربات الأسر بلغت نحو “8%”.