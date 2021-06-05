التقديم علي طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442 .. شروط اعفاء الراجحي لجميع المواطنين

التقديم علي طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد الذي يبحث عنه كافة المواطنين بظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد ونتج عنه تدهور الحالة الاقتصادية للعالم كله وأصاب الكثير به وتوفي الأكثر، ومن هذا الوقت أصبح العالم عاجز عن العمل وسير العملية الاقتصادية للبلاد، ويسعى كافة الأشخاص بالحصول على فرص عمل تمكنهم من توفير ما يكونوا بحاجة له، حيث أن البنك يقوم بتقديم خدمة التقديم علي طلب اعفاء بنك الراجحي، ويرغبون في معرفة مدى تسقط الأقساط عن العملاء الكرام، ونحن اليوم سوف نتناول الحديث فيما يتعلق بكل ذلك.

التقديم علي طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442

يجب العلم بالبداية أن مصرف الراجحي من أهم البنوك المصرفية في هذا الوقت ويعتبر من أقوى البنوك وأعرقها في المملكة العربية السعودية بهذه الفترة، نظراً لما يقوم بتقديمه من الكثير للخدمات المصرفية والاستثمارية بالمملكة والكثير من الدول العربية التي تنتشر بها وله الكثير من الفروع، وقام مصرف الراجحي بوضع بعض الشروط التي يتم من خلالها إعفاء من سداد الأقساط والتي تتمثل في الآتي:

عند وفاة العميل يتم سقوط أحقية سداد بعض الأقساط، ويتم إعفائه مباشرة من سداد الأقساط مع القيام بتقديم شهادة الوفاة.

عند تعرض العميل للعجز الكلي الذي لا يمكنه من العميل بهذه الحالة يتم سقوط الأقساط من عليه ويقوم العميل بتقديم الأوراق التي تثبت ما يعاني منه للبنك.

عندما يتعرض العميل للكثير من الكوارث الطبيعية، أن عند إصابته بأي إعاقة أو عجز، يتم تقديم ما يثبت عدم قدرته على سداد الأقساط.

كيفية تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على إعفاء بنك الراجحي: