شروط الحصول على دعم أجور المعلمين 1443 وطريقة التسجيل

يعاني كثير من المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بالمملكة العربية السعودية، من ضعف الرواتب الشهرية، فيما أتاح نظام العمل إمكانية الحصول على دعم أجور المعلمين 1443هـ، وفق اللوائح والشروط التي تضمن وصول هذه المساعدات للمستحقين الحقيقيين، ويأتي ذلك في ظل غياب سلّم الرواتب عن هذه المدارس التابعة للقطاع الخاص على عكس المدارس العامة التابعة للحكومة، وبالتالي هناك فروق واضحة في الرواتب بين الاثنين، إذ تتراوح الرواتب في المدارس الأهلية بين 1500 و2000 ريال سعودي، لكنه من المتوقع أن تصل إلى 4000 ريال بحد أدنى وفق القانون الجديد الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية.

شروط الحصول على دعم أجور المعلمين 1443

وحدّد صندوق الموارد البشرية في المملكة، شروط الحصول على دعم أجور المعلمين 1443هـ، وذلك في إطار مساعدة الآلاف من المعلمين والمعلمات في زيادة دخلهم الشهري، وتحسين مستوى معيشتهم، سيما بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتبعات التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تأتي الضوابط على النحو التالي:

يجب أن تسجل المدرسة التي يعمل فيها المعلم أو المعلمة في برنامج دعم الأجور.

لا بد من أن يكون المعلم مسجلًا في التأمينات الاجتماعية كموظف بدوام كامل.

ولا بد من أن المدرسة ضمن النطاق الأخضر أو البلاتيني.

أن تكون المدرسة مُسجّلة في التأمينات الاجتماعية وناشطة بها.

المعلم غير مستفيد من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون المستفيد طالبًا في جهة تعليمية أو تدريبية.

ويُشترط أن يجري تسجيل المدرسة في نظام حماية الأجور عند طلب الدعم.

أن يكون راتب المعلم أكثر من 3 آلاف ريال سعودي.

خطوات التسجيل للحصول على دعم أجور المعلمين في المدارس الأهلية

وحتى يتمكن المعلم أو المعلمة في المدارس الأهلية من الحصول على الدعم المخصص لهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات التالية: