قروض بنك الراجحي تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال والشروط بسيطة

قرض بنك الراجحي، مصرف الراجحي من أشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، فمن المعروف عن بنك الراجحي هو تقديمه لعدد كبير من الخدمات والمزايا التي تسهل من معاملات العميل البنكية والمالية، كما أن كل قواعد بنك الراجحي تسير على قواعد وتشريعات الدين الإسلامي لذلك يعتبر ذلك البنك هو المفضل لدى الكثير من العملاء، وفي هذا المقال سنقوم بشرح كل تفاصيل القرض الذي يتم تقديمه من قبل البنك.

قرض بنك الراجحي

بنك الراجحي من أكثر البنوك التي تسعى إلى خدمة العملاء وإرضائهم وتسهيل كل التعاملات المالية، ويتم ذلك من خلال تقديمها لمجموعة من القروض المختلفة لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، كما أن هذه القروض يمكن أن يحصل عليها المواطنين أيضاً، بمعنى أن خدمات بنك الراجحي المالية لا تقتصر على المواطنين سعوديين المنشأ فقط.

شروط قرض بنك الراجحي للمقيمين

قام بنك الراجحي بوضع مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في أي عميل يرغب في تقديم طلب الحصول على قرض: