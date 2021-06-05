شروط الحصول على قرض الاسرة بنك التسليف للمطلقة وربة المنزل 1442 من الموقع الرسمي sdb.gov.sa

شروط الحصول على قرض الاسرة بنك التسليف للمطلقة وربة المنزل 1442، حيث يعتبر بنك التسليف من اشهر البنوك التي تقدم اشكال الدعم المختلفة للأشخاص والفئات الأكثر احتياجا في السعودية، وتقدم الدعم فى صوره قروض ومن اشهرها قرض الاسرة مثل الامرأة المطلقة وكذلك ربة المنزل ولكن يقدم بنك التسليف مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على القرض من قبل الشخص المتقدم، الشروط الجديدة لبنك التسليف 1442 وخطوات التسجيل للحصول على قرض الاسرة ونجد ان الكثير من النساء المطلقات او ربات المنزل في السعودية في حاجة للتعرف على اهم الشروط اللازمة للحصول على قرض الاسرة المقدم من بنك التسليف، وسوف نستعرض الان اهم هذه الشروط بالتفاصيل والخاصة بالمطلقة وربة المنزل.

شروط الحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات

حدد بنك التسليف السعودي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي.

من الضروري ان تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية كما يجب ان تكون مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

من الضروري ان يكون للمرأة المطلقة سجل تجاري ويجب ان يكون قائم.

يجب الا تكون المرأة مدينة بأي قرض من القروض الاخرى حيث يشترط ان تخلو من ذلك للحصول على القرض.

في حالة حصولها على قرض اخر يجب ان تكون منتظمة في دفع الأقساط الخاصة به، كما يجب ان يكون اخر قسط لها قد قامت بدفعه منذ مده تصل الى سنة.

يشترط ان تكون المرأة هي المسئولة عن اعالة ابناءها والا يكون هناك عائل يقوم بالانفاق عليها هي وابناءها.

من الضروري ان يكون الدخل الخاص بالفرد داخل اسرة المرأة المطلقة اقل من 2000 ريال سعودي.

يمكن ان يتم احتساب الاطفال الايتام الذي يقوم رب الاسرة بكفالتهم سواء كانت كفالة كلية او جزئية، على ان يكون ذلك تبعا لاشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب ان يكون لدى المرأة اثبات لإعالة الاطفال او اكثر من ذلك بغض النظر عن العمر.

يجب ان تحصل المرأة المطلقة على صك اعالة من المحكمة.

يتم احتساب الابناء دون ال 24 عام ضمن افراد الاسرة بشرط الا يكون هذا الابن متزوج او موظف.

شروط حصول ربة المنزل على قرض بنك التسليف

يجل أيضا اتباع هذه الشروط لقبول الحصول على قرض من قبل ربة المنزل من بنك التسليف السعودي.

سجب ان يتم تقديم نموذج تسليم البريد، على ان يتم عليه توقيع اسم العميل وان يكون عليه ختم الموظف البريدي.

ان يتم تقديم صورة الهوية الخاصة بالعميل.

يتم ارفاق السجل الخاص بالاسرة على ان يكون موجود به الابناء المعالين.

ان يتم تقديم نموذج 105 المستخرج الكترونيا ومطبوع من الحساب الخاص بالطالب التمويل، وذلك من خلال البوابة الالكترونية الخاصة ببنك التسليف، على الا يتم تجاوز التاريخ الخاص بالاعتماد مدة شهرين.

يتم تقديم اصل التعريف بالراتب، على ان يكون مختوم من جهة العمل.

تقديم الصور الخاصة بشهادات ميلاد الابناء المعالين.

تصريح يتضمن كافة البيانات الخاصة بالابناء المعالين بالنسبة للذكور والاناث على ان يكون ساري المفعول.

كيفيه تقديم الحصول على قرض الاسرة