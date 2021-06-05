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عمر شويل - جدة متى يتم صرف الدفعة 43 من حساب المواطن لشهر شوال لعام 1442، حسب ما تم تغريده على مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد إيداع وصرف الدفعة الثالثة والأربعون من برنامج حساب المواطن لعام 1442، حيثُ تم أخبارنا بأنه سوف يتم صرف الدفعة في الموعد الثابت للصرف وهو العاشر من كل شهر ميلادي وهذا يعني أن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم الخميس القادم الموافق العاشر من شهر يونيو الحالي والتاسع والعشرون من شهر شوال الجاري.

دفعات حساب المواطن

مع بداية كل شهر ميلادي ينتظر مستحقي برنامج حساب المواطن موعد الإعلان عن صرف دفعات برنامج الدعم السعودي، فمن المعروف عن برنامج حساب المواطن أنه برنامج دعمي يقدم المَنح المالية لمحدودي الدخل حتى يتمكنوا من التكاليف مع التوسعات الاقتصادية التي تحدث داخل أراضي المملكة.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة 43

يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال الزيارة للبوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإتباع من ثلاث خطوات وهي :

زيارة البوابة الإلكترونية الرئيسية لبرنامج حساب المواطن

تسجيل الدخول

الضغط على أيقونة قائمة دراسة الأهلية ومنها يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية.

ويمكن القول بأن قد أعلن برنامج حساب المواطن أنه سوف يتم الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية بصورة شهرية، وفمن المعروف عنه أنه برنامج خدماتي يقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين السعوديين ، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن لمُستفيديه خدمة حاسبة الدعم التقديرية، تلك الخدمة التي تمتع المستحق من معرفة قيمة الدعم المالي الذي يحصل عليه من حساب المواطن، ويتم الاحتساب من خلال تسجيل قيمة دخل رب الأسرة بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، ومن ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها برنامج حساب المواطن خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المستحقين من خلال رقم 11992 أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” أو من خلال خدمة “صوتك مسموع”.

لقد نَوهه البرنامج من قبل أنه لم يتم فتح باب قبول مستحقين جدد في البرنامج حتى يتم إدخال بعض من التعديلات على البرنامج.