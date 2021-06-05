استخراج صك الإعالة الالكتروني من خلال وزارة العدل وشروط استخراج الصك بالخطوات

استخراج صك الإعالة هو أمريهم النساء في المملكة العربية السعودية، حيث أن الصك هو عبارة عن مستند مخصص للسيدات المعيلات أو المتزوجات، والهدف من استخراجه هو ضمان حق النساء في الحصول علي الإعانة التي تمنحها إياهن المؤسسات الاجتماعية والخيرية وغيرها، كما تعمل هذه الخدمة علي ضمان حق النساء دون الحاجة إلي الاجراءات القضائية في بعض الحالات، وتلجأ العديد من السيدات الأرامل أو المطلقات إلي الحصول علي هذا الصك لعدم قدرتهن علي أعالة وتربية الأطفال، كما يتم إصدار الصك في حالة وفاة والد الفتاة أو في حالة رفض الأب أن ينفق علي ابنته أو في حالة المراءة التي لا ينفق عليها زوجها، وفي مثل هذه الحالات يتم التقديم لعمل تحويل ولاية خاصة من السيدة أو الفتاة للابن الأكبر في حالة بلوغه، ولا يجوز للرجال الحصول علي صك إعالة مثل الزوجة وذلك لامتلاك المرأة علي ذمة مالية خاصة بها ولا يجوز للرجل الحصول علي أموالها.

استخراج صك الإعالة الالكتروني وشروطه

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تمويل كنف للمطلقات، وقد أشارت وزارة العدل السعودي إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي الصك وهي كالتالي:

يجب علي السيدة الأرملة أو المطلقة كتابة بيانات النموذج الالكتروني بشكل صحيح.

بعد قبول الطلب يتم استخراج صك الإعالة حتي تتمكن المراءة من الاستفادة من الدعم المقدم من المؤسسات الخدمية والاجتماعية بالمملكة.

يجب أن يتم الحصول علي أمر مكتوب و معتمد من وزارة العدل لإصدار صك الإعالة.

يتم حجز موعد مسبق وضرورة الالتزام في الموعد الذي تم تحديده أثناء الحجز.

يجب أن تكون السيدة سعودية الجنسية.

ألا تكون المراءة متزوجة للمرة الثانية.

أن لا تكون المراءة من السيدات العاملات التي لديهن دخل او مرتب ثابت.

يجب ارفاق كارت البطاقة العائلية مع المستفيدة.

توفير بطاقة الأحوال المدنية مع شاهدين اثنين عند تقديم الطلب وشخص ثالث لتزكية الشاهدين.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالأبناء المستفيدين من الصك في حالة حصول الأم الأرملة أو المطلقة علي الولاية عليهم.

استخراج صك الإعالة من خلال وزارة العدل