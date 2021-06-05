متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021 يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة المتكررة في المملكة العربية السعودية بين الكثير من المواطنين وبعضهم البعض وذلك لأن يقومون بعملية الحصول علي الموعد الخاص بصرف هذا الراتب للشهر الجاري حيث إن في بعض الاحيان يختلف موعد صرف هذا الراتب من شهر إلي أخر وفقاً لقائمة العطلات الرسمية بالمملكة.

الضمان الاجتماعي يونيو 2021

معاش الضمان الاجتماعي هو نوع من ضمن المساعدات المالية التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إلي العديد من فئات المجتمع حيث إن هذا الراتب يكون بغرض تحسين الحالة المالية لهم وزيادة قدرتهم علي المعيشة برفاهية في المجتمع السعودي ويكون راتب الضمان مختلف من شخص إلي أخر.

شروط الضمان الاجتماعي 1442

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يتم تنظيم الحصول علي البرنامج وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم للحصول علي معاش الضمان هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون دائم الإقامة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون مسجل لدي وزارة الموارد البشرية.

إن يكون عمرة لا يقل عن 35 سنة عند التقديم.

إن لا يمتلك مشروع تجاري أو عقارات تساعد علي الربح.

يشترط إن يكون من ضمن الفئات المستحقة للمعاش.

أن يكون راتبة الشهري لا يتخطي 3 الأف ريال سعودي.

أن يكون من ضمن الغير قادرين علي العمل.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنة سيتم صرف معاش الضمان في يوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر شوال هجرياً ، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن معاش الضمان عن طريق القيام بالخطوات التالية: