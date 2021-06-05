نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021 في المقال التالي
متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021 يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة المتكررة في المملكة العربية السعودية بين الكثير من المواطنين وبعضهم البعض وذلك لأن يقومون بعملية الحصول علي الموعد الخاص بصرف هذا الراتب للشهر الجاري حيث إن في بعض الاحيان يختلف موعد صرف هذا الراتب من شهر إلي أخر وفقاً لقائمة العطلات الرسمية بالمملكة.
الضمان الاجتماعي يونيو 2021
معاش الضمان الاجتماعي هو نوع من ضمن المساعدات المالية التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إلي العديد من فئات المجتمع حيث إن هذا الراتب يكون بغرض تحسين الحالة المالية لهم وزيادة قدرتهم علي المعيشة برفاهية في المجتمع السعودي ويكون راتب الضمان مختلف من شخص إلي أخر.
شروط الضمان الاجتماعي 1442
هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يتم تنظيم الحصول علي البرنامج وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم للحصول علي معاش الضمان هو مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط إن يكون دائم الإقامة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون مسجل لدي وزارة الموارد البشرية.
- إن يكون عمرة لا يقل عن 35 سنة عند التقديم.
- إن لا يمتلك مشروع تجاري أو عقارات تساعد علي الربح.
- يشترط إن يكون من ضمن الفئات المستحقة للمعاش.
- أن يكون راتبة الشهري لا يتخطي 3 الأف ريال سعودي.
- أن يكون من ضمن الغير قادرين علي العمل.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنة سيتم صرف معاش الضمان في يوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر شوال هجرياً ، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن معاش الضمان عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية للموقع الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن الضمان.
- تكتب رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المربع الخاص به.
- الضغط علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.
- يعرض لك البيانات الشخصية في صحفة أخري.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.