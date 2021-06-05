حساب المواطن يطالب بضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي

في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على إيصال الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية وتبعاتها الاقتصادية، فقد أعاد برنامج “حساب المواطن” التأكيد على ضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي في حالة وجوده، لافتًا إلى أنه في حال انطبقت على رب الأسرة شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

رابط حاسبة الدعم التقديرية

وذكر “حساب المواطن” عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردًا من البرنامج على استفسار أحد المستفيدين في هذا الشأن قائلًا: “لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال رابط حاسبة الدعم التقديرية”.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

وبالنسبة لطريقة التسجيل في برنامج “حساب المواطن” فسيكون من خلال القيام بإجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة “تسجيل دخول”.

ثم تقوم بكتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مثل “رقم الجوال والاسم ورقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

ثم تقوم بالموافقة على الشروط والتعليمات، ثم ترفق كافة المستندات المطلوبة.

ثم سيتم إرسال رسالة بالرقم السري على الهاتف.

وبعدها يتم كتابة الاسم والرقم السري في الأماكن المخصصة له.

وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “تسجيل” لتتمكن من إتمام عملية التسجيل.

تفاصيل اللدفعة الـ42

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أودع للدفعة الثانية والأربعون نحو “1.9” مليار ريال تم تخصيصها لدعم شهر مايو للمستفيدين الذين اكتملت الطلبات الخاصة بهم، حيث وصل عدد المستفيدين المستوفين للمعايير الخاصة بالاستحقاق في الدفعة الـ”42″ نحو “10.4” مليون مستفيد وتابع، في حين بلغت القيمة الاجمالية للتعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو “30” مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم دفعه من قبل البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته نحو “95.7” مليار ريال، منها “734” مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.