الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 43 من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية برقم الهوية

الاستعلام عن حساب المواطن ، فى إطار تواصل جهود وزارة الموارد البشرية السعودية لتوفير المساعدات الضرورية لمواطني المملكة لتمكينهم تخطي الظروف المعيشية الصعبة، تستعد الوزارة هذه الأيام لتجهيز اموال دعم حساب المواطن والتى من المفترض ان يتم منحها بعد ايام.

موعد صرف دعم حساب المواطن

المقصود بدعم حساب المواطن هو مبلغ مالى تضع قيمته وزارة الموارد البشرية فى المملكة بعد النظر فى ظروف المتقدمين الراغبين فى نيل هذا المبلغ وتحديد صلاحية اخذهم له، وتأتى هذه الخطوة بمثابة نجدة لكثير من الأسر المتضررة من الظروف المتغيرة التى تمر بها المملكة حيث تساعدهم فى تحسين ظروفهم المعيشية بدرجة ملحوظة، وقد انتهي بالفعل منح دفعات عديدة من حساب المواطن وصل عددها 42 وكانت اخرهم فى منتصف الشهر الماضي، ووجب الذكر بأنه سيتم منح الدفعة التى يحين دورها والتى ستكون الـ 43 لشهر يونيو بعد ايام وتحديداً يوم 10 فتحرص وزارة الموارد البشرية على منح الدعم فى الـ 10 من كل شهر هو ميعاد منح دعم حساب المواطن اذا لم يعيقها أى ظروف يؤدي إلى تأجيل الموعد حتى فى حال تغيير الميعاد تنبه المستحقين بذلك.

رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية بالسعودية موقعاً يهدف لمساعدة المواطنين بواسطة توفير كل ما يخص حساب المواطن سواء كان موعد الصرف أو تسجيل بيانات الشخص لمعرفة هل يستحق الدعم ام لا، وكل ذلك يحدث بإستخدام رقم هويتك لذلك اذا كنت ترغب فى الاستفسارعن دعم حساب المواطن كل ما عليك اتمام الخطوات التالية:-