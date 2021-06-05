نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العام والجامعي يُعلن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم العام والجامعي يُعلن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443 بالسعودية ، لقد أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ، الخطة الدراسية والتقويم الدراسي للعام الجديد 1443 لجميع مراحل التعليم العام، ماعدا المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات الأجنبية، وشملت الخطة تقسيم العام الدراسي الجديد إلى ثلاثة فصول دراسية وتكون مدة كل فصل دراسي حوالي من ( 12-13) اسبوعًا والإجازة بين الفصول الدراسية ستكون اسبوعا أو أسبوعين، وفقًا للتقويم الذي قامت وزارة التعليم باعتماده.

كما أنه قد تم تحديد الاختبارات الفصلية و اختبارات نهاية العام، واشتمل التقويم الدراسي أيضًا على موعد جميع الإجازات والعطلات الرسمية خلال العام الدراسي، وقد اهتمت الوزارة بشكل كبير بالسعي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الفصول، للحفاظ على سلامة أبنائها من الطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد ( كوفيد 19).

التقويم الدراسي للعام الجديد بالسعودية 1443ه‍

لقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443ه‍، بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 الموافق 29/08/2021، بداية اجازة الفصل الدراسي الاول 20/04/1443 الموافق 25/11/2021، بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 الموافق 05/12/2021، بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 الموافق 10/03/2022، بداية الفصل الدراسي الثالث للطلاب 17/08/1443 الموافق 20/03/2022، بداية اجازة نهاية العام 01/12/1443 الموافق 30/06/2022.

الاجازات و العطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد 1443ه‍

الاجازة الخاصة باليوم الوطني 15/02/1443 الموافق 22/09/2021 ( الفصل الدراسي الأول ).

اجازة نهاية اسبوع مطولة 11/03/1443 الموافق 17/10/2021( الفصل الدراسي الأول ).

عطلة نهاية اسبوع مطولة 29/03/1443 الموافق 04/11/2021 ( الفصل الدراسي الأول ).

اجازة نهاية اسبوع مطولة 15/05/1443 الموافق 19/12/2021 ( الفصل الدراسي الثاني ).

عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 الموافق 16/01/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 الموافق 16/01/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

اجازة نهاية اسبوع مطولة 01/07/1443 الموافق 02/02/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

اجازة نهاية اسبوع مطولة 22/07/1443 الموافق 23/02/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 الموافق 25/04/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 الموافق 08/05/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

اجازة نهاية اسبوع مطولة 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

اجازة نهاية اسبوع مطولة 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 ( الفصل الدراسي الثاني ).

وكان الهدف الأساسي من التقويم الدراسي للعام الجديد 1443 هو زيادة عدد أيام الإجازات، للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا، و منعًا لزيادة أعداد الإصابات للتصدي لانتشار الفيروس.