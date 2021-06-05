دخول نظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa إدخال رغبات النقل للمعلمين 1442

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عمر شويل - جدة ننشر رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، وذلك لإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية.

حيث أصدرت وزارة التعليم عام الجدول الزمني لمتابعة الأعمال الخاصة بإجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ، وقد تضمن التعميم الصادر عن الوزارة آلية وضوابط إجراءات النقل ومواعيده أيضاً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي عبر نظام فارس 1442، وموعد البدء في استقبال طلبات النقل عبر بوابة نظام فارس للمعلمين والمعلمات الإلكترونية.

دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن فتح نظام فارس لتأكيد بيانات المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ 11 شوال 1442هـ.

وقد استمرت فترة تأكيد البيانات متاحةً على مدار خمسة أيام ليتم الإغلاق في تاريخ 15 شوال 1442هـ.

كما تمت مراجعة الملاحظات بعد أن تم التأكيد من جانب الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والإدارات بتاريخ 15 شوال 1442 حتى تاريخ 24 من نفس الشهر.

إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي 1442

من المقرر وفقاً للخطة الزمنية لمتابعة إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ، أن يتم استقبال طلبات إدخال الرغبات خلال الفترة التالية:

سيتم البدء في إدخال الرغبات اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2021م.

يستمر إدخال الرغبات للنقل الداخلي والخارجي حتى تاريخ 2 ذو القعدة 1442هـ.

رابط دخول نظام فارس 1442

كان يتم إجراء كافة أعمال النقل الداخلي أو الخارجي خلال الأعوام السابقة من خلال نظام نور للمعلمين والمعلمات المركزي.

أما عن هذا العام، فقد أعلنت الوزارة عن إجراء أعمال النقل عبر نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلم أو المعلمة.

حيث يمكنكم الدخول لإدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي عن طريق اتباع رابط (sshr.moe.gov.sa) الرسمي.

موعد نتائج النقل الخارجي 1442

أوضحت وزارة التعليم ضمن التعميم الصادر عنها بشأن أعمال النقل الخارجي والداخلي، أنه سيتم إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442هـ في الموعد التالي:

إعلان نتيجة النقل الخارجي بتاريخ 21 ذو القعدة 1442هـ.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها عن طريق دخول الملف الشخصي للمستفيد في نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات.

فترة التظلم عن نتائج النقل في نظام فارس 1442

سيتم فتح فترة التظلم الإلكتروني على نتيجة النقل الخارجي عبر نظام فارس الخدمات الذاتية خلال الفترة التالية:

يبدأ نظام فارس في استقبال التظلمات بتاريخ 21 ذو القعدة 1442هـ.

يستمر استقبال التظلمات على النتائج حتى تاريخ 27 ذو القعدة 1442هـ.

وفي الختام من يرغب في دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرسمي المرفق.