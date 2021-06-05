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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 2021 للدفعة 43 وشروط الاستفادة منه هو موعد البرنامج الذي أطلقته السعودية حتى تدعم المواطنين الغير قادرين من المعدومين ذوي الدخل المحدود حتى تساعدهم على تخفيف الأعباء الاقتصادية، وتضمن لهم المستوى المعيشي الذي يليق بهم، وسوف نتعرف على هذا الميعاد من خلال هذا المقال.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 2021 للدفعة 43

المملكة العربية السعودية حددت يوم صرف الدفعة الثالثة 43 من شهر يونيو م لعام 2021 من خلال البرنامج حساب المواطن، وهو يوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث إن شهر يونيو يتم الصرف فيه يوم الخميس الذي يوافق 10 يونيو 2001 ميلادية.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن لشهر يونيو 2021 للدفعة 43

هناك مجموعة من الخطوات تساعد المواطنين حساب المواطن، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي.

كتابة جميع البيانات المطلوبة، والتي من أهمها رقم الهاتف المحمول ورقم الهوية واسم المستخدم في الأماكن المحددة.

يدخل كلمة المرور.

يضغط المستخدم على كلمة استفيد.

تظهر الصفحة التي يتواجد بها كافة البيانات التي تخص الدفعة 43 من حساب المواطن.

شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن

تضع المملكة مجموعة من الشروط حتى يتمكن المواطن الاستفادة من هذا البرنامج وأهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يملك المتقدم السجل التجاري، ولا وليس له أي نشاط من الأنشطة سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية.

البيانات الخاصة بالمتقدم لابد من أن تتطابق مع البيانات المسجلة في الجهات المختصة.

المستفيد لابد أن يكون مقيم بالشكل الدائم في المملكة العربية السعودية، ولا يقيم خارجها لفترة تزيد عن 90 يوم خلال العام الماضي.

لا يتواجد المستفيد داخل مأوى أو سجن.

الفئة المستحقة لبرنامج حساب المواطن

الأشخاص المستحقين لبرنامج حساب المواطن هم:

الأشخاص الذين يملكون الإعاقات المتنوعة، ولا تمكنهم من الالتحاق بأي عمل.

السعوديات المتزوجات من أشخاص غير سعوديين.

فئة كل من الأرامل والمطلقات.

من يحمل بطاقات التنقل.

برنامج حساب المواطن يحقق الكثير من الأهداف التي يكون الغرض منها في النهاية هو رفع كفاءة المستوى الاقتصادي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

حتى تضمن المملكة أن يصل الدعم إلى جميع المحتاجين، وتخفف عنهم الأعباء الاقتصادية، وبرنامج حساب المواطن من البرامج التي وضعتها المملكة خلال رؤية 2030.