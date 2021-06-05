طريقة التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ورابط وشروط التقديم

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ورابط وشروط التقديم؛ تُعد كليات التقنية العالمية من الكليات الحكومية في المملكة العربية السعودية ، ويجد منها فرعين كلية التِقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض وكلية التِقنية العالمية بالجمعية وقد تم الإعلان عن بدء التقديم في كلية علوم الطيران لخريجي الثانوية العامة بدأً من 1 يونيو 2021 لذلك زاد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب عن كلية علوم الطيران للتقديم والالتحاق بها.

طريقة التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

بدأ الطلاب خريجي الثانوية العامة البحث عن رابط كلية علوم الطيران وذلك للتقديم فيها بعدما تم الإعلان عن بدء موعد التقديم يوم 1 يونيو 2021، لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية للتقديم بنجاح :

الدخول إلى الرابط الرسمي لكلية علوم الطيران ic.edu.sa. قراءة الشروط ثم الضغط على موافقة. يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالبيانات يتم ملأها بشكل صحيح. كتابة رقم المرور الذي يجب أن يتكون من 6 إلى 25 حرف. ثم الضغط على تسجيل. هكذا يتم التسجيل في كلية علوم الطيران

شروط التسجيل في كلية علوم الطيران

لقد تم وضع بعض الشروط من قبل كلية علوم الطيران التي يجب الانتباه إليها من قبل الطالب المتقدم للكلية حيث لابد من تواجدها فيمن يريد الالتحاق بها وهذه الشروط هي :

لابد أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يجب أن يكون تخرج من الثانوية العامة في أخر 5 أعوام.

كما يجب أن يكون المتقدم قد أنهى الاختبار التحصيلي الذي يقدمه مركز القياس الوطني.

يجب أيضاً أن يقوم الطالب بإكمال اختبار القدرات الذي يقوم بتقديمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

رابط التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

يقوم الطالب بالتسجيل في كلية علوم الطيران عن طريق الولوج إلى الرابط الرسمي لكلية التِقنية العالمية ic.edu.sa، حيث قد بدء التقديم من يوم 1 يونيو 2021 وحتى 28 أغسطس أي أنه سوف يستمر لمدة 3 أشهر.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التقديم في كلية التِقنية العالمية لعلوم الطيران، شروط التسجيل في كلية علوم الطيران، رابط التقديم في كلية علوم الطيران.