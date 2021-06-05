شرطة جازان تضبط 54 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

بلادي – الرياض:
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف الحكمي، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 54 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف الحكمي، أنه تم ضبطهم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينًا أن الإجراءات النظامية الأولية اتُّخذت بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
يذكر أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية في العزل أو الحجر الصحي من المواطنين، هي غرامة يصل قدرها إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل، وبالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيا في حال بعد تنفيذ العقوبة للمقيمين.
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