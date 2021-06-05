إصابة 12 شخصاً في حـادث تصادم بين شاحنة وحافلة بالرياض

بلادي – الرياض: أصيب 12 شخصاً نتيجة حـادث مروري وقع اليوم (السبت) على طريق الدائري الغربي بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أن الحادث عبارة عن تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، وأن الإصابات بين متوسطة وخطيرة. وأضاف أنه تم نقل جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.

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