حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وتبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل الى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتحديدا في الدمام، فيما تسجل السودة 15 درجة.
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