بلادي – الرياض:
أوضح نائب مدير مبادرة التلوث السمعي والبصري، سالم شعيب، ضوابط واشتراطات الضوضاء للمباني الجديدة حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وأكد، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن على الأشخاص الذين يرغبون في بناء منزل أو مبنى تجاري أو مصنع أو مستودع، الحصول على تصريح بيئي مقابل رسوم مالية، موضحًا أنه سوف يكون هناك تفسير للضوابط بالمستقبل.
وأضاف أن اللائحة ستضمن جودة الأوساط البيئية من خلال تتبع ومراقبة مستويات التلوث الضوضائي في المدن والقرى، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والحد من التأثير على التنوع البيولوجي.
وذكر أن اللائحة تحدد حالات مستثناة، وهي الضوضاء داخل المباني ومكبرات الصوت في المساجد والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، وضوضاء القطارات والمناطق القريبة من المطارات والأنشطة التشغيلية في الموانئ، بالإضافة إلى الاحتفالات الوطنية.
وأبان أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات لائحة الضوضاء، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل بناء منزلك تعرّف على ضوابط لائحة الضوضاء .. وهذه هي الاستثناءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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