شرطة الرياض تنجح في استعادة 8 ملايين ريال سُرقت من منزل مواطن بعد اقتحامه والاعتداء على عمالته المنزلية

بلادي – الرياض:

باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغًا عن اقتحام منزل مواطن وسرقة 8 ملايين ريال منه والاعتداء على عمالته المنزلية، وذلك بواسطة شخصين، قاما باستخدام مركبة للهروب من موقع الحادث.

وألقت الشرطة القبض على الجانيين، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، حيث اعترفا بجريمتهما، وتم استرداد كامل المبلغ، كما ضُبط بحوزتهما قطعة من مادة الحشيش المخدر، و70 قرصًا من مادة خاضعة للرقابة الطبية، بالإضافة إلى أسلحة نارية غير مرخصة.

وقد تم إيقافهما، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.