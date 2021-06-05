فشل أطباء كنديون في تشخيص مرضه .. طبيب مبتعث ينهي معاناة مريض بإزالة دودة عاشت 9 سنوات في عينه

بلادي – الرياض:
تمكن الطبيب المبتعث المتخصص في طب وجراحة العيون، عدنان العوامي، من إنهاء معاناة مواطن كندي باستخراج دودة عاشت في عينه 9 سنوات.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن المريض ذا الأصول الإفريقية عانى من تحركات غريبة داخل العين منذ 4 سنوات تقريبًا، وهو ما دفعه لمراجعة الأطباء أكثر من مرة دون فائدة.
وأضاف أنه في إحدى المرات هاجمه ألم شديد في العين، اضطر على إثره للذهاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى الذي يعمل به العوامي، لينجح الأخير في تشخيص المرض واكتشاف الدودة.
وأكد أنه تمكن برفقة فريق طبي من إزالة الدودة، كما تم إجراء فحوصات مخبرية لمعرفة أصلها، ليتبين أنها دودة “اللوا لوا”، مشيرًا إلى أنها تمثل حالة نادرة في كندا، ولكنها منتشرة في البلدان الإفريقية.
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