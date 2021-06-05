نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة ميم التعليمية meem-sa الهندسية والأكاديمية لخدمات الدورات التدريبية تسجيل جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع منصة ميم التعليمية الهندسية أو الأكاديمية الذي يقدم خدماته التعليمية المتنوعة، وتعتبر منصة ميم التعليمية من المنصات المعنية بتقديم دورات تعليمية عن بعد، أما عن شعار المنصة فهو: “طموحنا عنان السماء”، هذا وتُعد منصة ميم من المنصات التعليمية الحديثة والتب بدأت تزاول نشاطها مع اعتماد طريقة التعليم عن بعد سواء بالمدارس أو الدورات التعليمية، كما قدمت المنصة دورات في الرخصة المهنية والتي تم إعلان نتائجها منذ فترة قريبة، وقد انتشرت الخدمات التعليمية عن بعد مع بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد أعلنت المنصة عن تنوع الدورات التي تقدمها في عدة مجالات.

رابط موقع منصة ميم التعليمية meem-sa الهندسية والأكاديمية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة ميم من المنصات التي تقدم الدورات التدريبية في المملكة، وذلك في المجالات التربوية والمهنية، وتستعين المنصة بمدربين مشهود لهم بالكفأة والمهنية ، وتعتمد المنصة على أفضل التقنيات الحديثة في مجال التدريب والخدمات التعليمية العديدة، كما تلبي المنصة احتياجات الراغبين في التدريب على أشماله المتنوعة، وتساعد منصة ميم على سرعة التحصيل التدريبي بمساعدة نخبة من القائمين على أمر الدورات التدريبية.

طبيعة الدورات التدريبية على منصة ميم meem-sa

لمتابعة الدورات التدريبية على منصة ميم يمكن زيارة رابط موقع منصة ميم التعليمية، وذلك للاستفادة بالدورات التدريبية التي تقوم المنصة بالإعلان عنها، هذا وتشمل تلك الدورات محاضرات نظرية، كما تتيح المنصة محاضرات افتراضية يتم خلالها تواصل مباشر بين المتدرب والمدرب.

طريقة التسجيل الجديد على منصة ميم التعليمية

ويمكن التسجيل للمتدربين الجدد الراغبين في خوض الدورات التدربية من خلال خطوات سهلة ويسيرة، وتتلخص خطوات التسجيل في التالي:

الدخول على رابط تسجيل جديد على منصة ميم التعليمية .

. إدخال أسم المستخدم.

إدخال رقم هاتف الجوال الخاص بالمستخدم.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور التي تقوم باختيارها.

إعادة إدخال كلمة المرور لتأكيدها.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيتم تفعيل حسابك عبر رابط التفعيل الذي سيصلك على بريدك البريد الإلكتروني.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن منصة ميم التعليمية الإلكترونية هي منصة توجه حدماتها التدريبية سواء للمدربين أوالمتدربين، ويتم ذلك من خلال تحميل الدورات التدريبية التي ترغب في الحصول عليها عن طريق المنصة مباشرة، وذلك بعد تسجيلك بالمنصة وإنشاءك حساب جديد خاص بك.