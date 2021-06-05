نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سامبا كابيتال وكيفية التسجيل فيه إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل شركات الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية علي تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائها والمستثمرين بداخلها، كما تسعي لإدخال التكنولوجيا في الأنظمة بداخلها ، واستخدام التطبيقات المختلفة تيسيراً لعمليات الاستثمار داخل الشركات حتي يتمكنوا من الإطلاع علي جميع الخدمات المقدمة من قبل الشركات، والحصول علي جميع المعلومات وكافة الاستفسارات داخل أسواق العمل المالية، فقامت شركة سامبا كابيتال داخل المملكة العربية السعودية باتاحة تطبيق سامبا كابيتال حتي يتمكن العملاء من استخدامه والاستفادة من كافة خدمات الشركة، وفي المقال التالي سنتناول كيفية التسجيل والدخول إلي تطبيق سامبا كابيتال والاستفادة منه.

أهمية تطبيق سامبا كابيتال:-

تعتبر شركة سامبا كابيتال من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، وتعبتر من أكثر الشركات إقبالاً في الهيئة المالية في سوق العمل، حيث تم تأسيسها في مدينة الرياض كشركة مساهمة كبيرة في مجال الخدمات التمولية، وعمليات التداول، ومساعدة كافة رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وقامت هذه الشركة بإطلاق تطبيق سامبا كابيتال المجاني، حيث يُمكّن هذا التطبيق عملاء الشركة بالحصول علي كافة الخدمات المتاحة في الشركة والاستفادة منها، وتنفيذ جميع العمليات الاستثمارية بكل سهولة، كما يُمكّن المستثمرين من الحصول علي الاسهم المناسبة وطرق تداولها داخل الأسواق المالية السعودية.

كيفية التسجيل في تطبيق سامبا كابيتال :-

يمكنك الآن بكل سهولة إنشاء حساب في تطبيق سامبا كابيتال التابع لشركة سامبا، والعمل علي الاستفادة من الخدمات المتاحة من خلاله، واستخدامه بطريقة آمنة وفعالة، إذا كنت من أحد المستثمرين داخل السوق السعودي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-

قم بالدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسامبا كابيتال، وقم بتحميل التطبيق الخاص به. قم باختيار الوساطة المحلية من قائمة الخيارات. قم باختيار الخيار الخاص بالتدوال عبر الهاتف المحمول. قم باختيار التسجيل في الخدمة، واختيار الجهاز المناسب لك. سيتطلب منك إدخال كل من البيانات الخاصة بك من اسم المستخدم وكلمة المرور وكلمة الهاتف، لتتمكن من التسجيل فيه بكل بسهولة.

الرقم الخاص بسامبا كابيتال :-

قامت شركة سامبا كابيتال داخل المملكة العربية السعودية بإتاحة رقم التواصل الخاص بها، وذلك ليتمكن جميع العملاء من التواصل بكل سهولة مع الشركة والحصول علي كافة الاستثمارات والرد علي المشاكل وهو 966118382000+ ، كما يمكنك التواصل عبر الفاكس من خلال الرقم التالى : 966114799725+.

ونهاية نكون قد قدمنا إليك في هذا المقال أهمية تطبيق سامبا كابيتال التي تم إتاحته من قبل شركة سامبا داخل المملكة العربية السعودية، وكيفية تحميل هذا التطبيق والتسجيل فيه للحصول علي الخدمات المتاحة من خلاله وأيضاً الرقم الخاص بسامبا كابيتال.