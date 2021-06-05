نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن مخالقة قطع الإشارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت السلطات السعودية مجموعة من التشريعات والأحكام والأنظمة لتحقيق الانضباط والأمن العام في المملكة العربية السعودية وللحفاظ علي سلامة المواطنين والمقيمين بها وتحقيق أعلي مستويات الأمن والأمان، حيث وضعت السلطات بعض المخالفات المرورية علي المخالفين لأحكام والقرارات المرورية مثل مخالفة قطع الإشارة التي يتم رصدها بشكل إلكتروني عبر الرادادات الموجود في جميع شوارع المملكة ومن ثم نزول هذه المخالفات علي نظام أبشر حتي يتمكن الأفراد الاستعلام عنها وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بخصوصها.

ونسلط الضوء في السطور التالية علي مخالفة قطع الإشارة ومعد نزول مخالفة قطع الإشارة في السعودية، وكيفية سداد مخالفة ساهر عن طريق الصراف الآلي وشروط الاعتراض علي المخالفة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مخالفة قطع الإشارة

أقرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الكثير من المخالفات المرورية من أهمها مخالفة قطع الإشارة ومخالفة تجاوز الحد المسموح وغيرها من المخالفات، وتندرج مخالفة قطع الإشارة في الجدول السادس من جداول المخالفات المرورية وهي مخالفة تفرض علي كل من يقطع الإشارة الحمراء ولا يلتزم بها، وتصل قيمة المخالفة نحو 3 آلاف ريال سعودي إلي 6 آلاف ريال سعودي حسبما نصت عليها لائحة المخالفات المرورية.

متى تنزل مخالفة قطع الإشارة في السعودية

يتم تسجيل مخالفة قطع الإشارة في المملكة العربية السعودية بشكل فوري وتحتاج إلي فترة لإضافة إلي نظام الإدارة العامة للمرور، حيث تستغرق مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مدة تترواح بين اليومين والخمس أيام حتي يتم توثيقها علي السائق المخالف، ويتسطيع المواطنون والمقيمون الاستعلام عن المخالفة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية فور التوثيق للتحقق منها ومن ثم تسديد الغرامة الموقعة أو تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني عن المخالفة المقررة حسب الرغبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة الضوئية بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية وإتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول علي المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكتابة كلمة المرور.

الضغط علي أيقونة التسجيل الدخول التي تظهر باللون الأخضر.

كتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص من النافذة المنبثقة، ومن ثم تأكيد الرمز في المكان المخصص.

الضغط علي خيار تفاصيل المخالفة المرورية لتظهر جميع البيانات المقررة الخاصة بالمخالفات إن وجدت.

خطوات سداد مخافة ساهر عبر الصراف الآلي

يمكن سداد المخالفات الخاصة بنظام ساهر الإلكتروني الذي يسجل المخالفات المرورية الخاصة بأنظمة الإدارة العامة للمرور بعد الاستعلام عنها ومعرفة قيمتها، ووفرت الإدارة العامة إمكانية سداد المخالفات عبر الصراف الآلي لتوفير الوقت والجهد علي السائقين وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة أقرب منفذ صراف آلي لسداد المبلغ ومن ثم يتم إدخال بطاقة الصراف الآلي في الماكينة.

اختيار اللغة العربية من الشاشة ومن ثم يتم الضغط علي الخدمات الحكومية.

إدخال رقم المعرف في الجهاز عن طريق استخدام لوحة المفاتيح .

تحديد المخالفة المرغوب سدادها حيث تظهر مبلغ المخالفة حيث يتم تسديدها عن طريق خصمها مباشرة من الحساب.

شروط الاعتراض علي مخالفة ساهر

يسمح للسائقين الاعتراض علي المخالفات التي سجلت ضدهم في بعض الحالات، وذلك بعد توافر جميع الشروط الخاص بالاعتراض التي وضعتها وزارة النقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية حيث جاءت أهم الشروط علي النحو التالي: