في وقت قياسي .. شرطة الرياض تستعيد أموال مواطن سعودي بلغت ٨ مليون ريال معلنةً القبض على سارقيها.

دوت الخليج – تحرير : نوره سليهم

صرح الرائد خالد الكريديس المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهود الأمنية الحثيثة لمكافحة جرائم الأعتداء على الأموال والقبض على مرتكبيها، أدت في وقت قياسي لإسترداد مبلغ وقدره 8 ملايين ريال وقد أقرا السارقين وهما مواطنين في العقد الرابع من العمر بفعلتهما التي تمثلت في إقتحام المنزل المنشود والاعتداء على العاملة المنزلية وسرقة ما وجد من أموال، وأكد الكريديس أنه في أثناء إلقاء القبض عليهما كان بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما للنيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات.

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