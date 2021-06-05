الموارد البشرية وظائف شاغرة للجنسين للعمل عن بعد بالسعودية للعام 1442

الموارد البشرية وظائف شاغرة ، تم الإعلان عنها اليوم السبت، الموافق 5 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 23 من شهر شوال للعام 1442هـ، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوظائف الشاغرة يبلغ عددها أكثر من 100 وظيفة متاحة، بنظام العمل عن بعد، وفق شروط التقديم في وظائف الموارد البشرية عن بعد، المحددة من قبل الوزارة، وفرص العمل متاحة للرجال والنساء السعوديين، في العديد من التخصصات بمجالات مختلفة منها، مجال الاستعلامات، ومجال البرمجة، وفي التحصيل، إدخال بيانات، كذلك في مجال المساندة الإدارية، أيضًا مجال خدمة العملاء، مجال المحاسبة،

الموارد البشرية وظائف شاغرة

والجدير بالذكر، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق مستجدات دعم التوظيف للسعوديين، قامت بتدشين نظام العمل عن بعد أو العمل المرن بغرض توفير فرص عمل أزيد للنساء والرجال السعوديين، في سوق العمل، وإتاحة فرصة المشاركة للنساء السعوديات اللاتي تمنعهن ظروفهن الاجتماعية من الدوام الحضوري، وعن الوظائف الشاغرة المتاح بها، العمل عن بعد نذكرها بالترتيب التالي:

مدخل بيانات.

شؤون موظفين.

وظيفة كاتب إداري.

تسويق.

التصميم.

خدمة عملاء.

وظيفة محاسبة.

مبيعات.

تأمين.

وظيفة علاقات عامة.

الاستعلامات.

وظيفة مراكز الاتصال.

شروط التقديم لوظائف العمل عن بعد 1442 بالسعودية

وفي نفس السياق، لراغبي التقدم فرص العمل المعلن عنها، لابد من توافر عدة شروط، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية. كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام. يجب أن يكون للمتقدم للالتحاق بالوظائف الشاغرة، لديه حساب شخصي على أبشر وأن يكون مفعل. في النهاية يجب على المتقدم، إجادة استخدام الأجهزة التقنية الحديثة.

كيفية التسجيل في وظائف الموارد البشرية عن بعد

في الختام لراغبي التقدم للوظائف المتاحة، المعلن عنها من قبل الوزارة، اتباع الخطوات التالية: