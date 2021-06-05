نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تكلفة الحج للمقيمين في السعودية.. طريقة استخراج تصريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويمنى العديد من المسلمين حول العالم أنفسهم، الذهاب إلى بيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج ، إلًا أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، فرضت العديد من الإجراءات الجديدة على المواطنين للحفاظ على حياتهم من الفيروس القاتل وحماية الأماكن المقدسة.

شروط أداء مناسك الحج للمقيمين

وعلى بعد خطوة من مناسك الحج، يترقب المقيمين داخل أراضى المملكة، فرصة لأداء المناسك، إلًا أن السلطات السعودية فرضت العديد من الشروط للسماح بأداء مناسك الحج، ومنها الحصول على تصريح حتى يتم أداء الحج بشكل قانوني، إضافة إلى تسديد دفع الرسوم ويمكن الإطلاع على شروط الحج على النحو التالي:.

اقتصار الحج على عدد معين من كل جنسية وجالية داخل المملكة.

من الضروري أن يكون عمر المتقدم لطلب التصريح أقل من 65 عام.

أن يكون المتقدم لائق صحيًا، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة أو معدية.

تسديد رسوم الحصول على تصريح الحج.



تصريح الحج لغير السعوديين

أما غير السعوديين، فحددت الجهات المعنية عددًا من الشروط والمستندات من أجل الحصول على تصريح الحج على النحو التالي

تقديم صورة من الإقامة أو جواز السفر. من الضروري تقديم 2 صورة شخصية لأي من الجنسين تقديم شهادة تفيد بحصول الفرد على تطعيم الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية. من الضروري تقديم نوع فصيلة الدم، ونموذج طلب تصريح حج ويتم توثيقه من الكفيل. نظام التسكين يتم بطريقة آلية، سعة المخيم تصل إلى 710 حاج شاملة خدمة القطار. من الضروري أن تكون الإقامة سارية المفعول. يتم التسجيل لكافة المواطنين والمقيمين بإقامة سارية المفعول نظامية داخل المملكة العربية السعودية فقط.

سعر تصاريح الحج للمقيمين

ويبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية عن سعر تصريح الحج، ويختلف أسعار الحج طبقًا لطبيعة كل برنامج على أن تبدأ الأسعار من 6833 إلى 15540 ريال سعودي.

أما البرنامج الميسر، وهو أحد البرامج ذات التكلفة الثابتة، ويصل سعر تصريح الحج إلى 3638 ريال، أما برنامج منخفض التكلفة وتتراوح قيمة الاشتراك ما بين 3829 إلى 5456 ريال سعودي.

طريقة استخراج تصريح الحج

وحددت وزارة الحج والعمرة في السعودية، طرق استخراج تصاريح الحج، للمقيمين داخل أراضي المملكة والتي تأتي على النحو التالي: