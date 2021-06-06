نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حساب مواطن موعد إيداع الدفعة 43 في المقال التالي
الاستعلام عن حساب مواطن وموعد صرف الدفعة 43 يهتم بالبحث عنهم أشخاص كثيرون في السعودية، الذين ينتظرون الحصول علي هذه الأموال، لتساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية، من ناحية اخري فقد أكد حساب خدمه المستفيدين الذي يتبع برنامج حساب مواطن وهو متواجد على موقع تويتر في رد على أحد الاستفسارات الخاصة حول عدم إمكانية إضافة تابع عبر التطبيق وانه هناك إمكانية إضافة المتابعين من خلال البوابة الإلكترونية ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 43 حساب مواطن في الأيام القادمة.
موعد صرف الدفعة 43 من حساب مواطن
من المقرر أن يتم إيداع الدفعة القادمة لحساب مواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف يكون توقيت صرف الدفعة 43 من حساب المواطن لجميع المستحقين يوم الثلاثاء القادم الذي يوافق العاشر من شهر يونيو، كان حساب مواطن قد قام بإيداع مبلغ 1.9 مليار ريال للمستحقين وكان ذلك في شهر مايو الماضي بالنسبة للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين كانوا قد لهم الحق في الدفعة الماضية ا الثانية والأربعين قد بلغوا 10.4 ملايين مستحق، كما تم دفع تعويضات عن الدفعة السابقة قد بلغت حوالي ثلاثين مليون ريال.
تحديث بيانات حساب مواطن
هناك بعض الأشخاص المستحقين يجب عليهم أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة التي تتواجد على موقع حساب مواطن حتى لا ينقطع صرف دفعات عنها ويتم تحديث البيانات من خلال الخطوات التالية:
- أولا دخول موقع حساب مواطن
- ثم بعد ذلك يتم تسجيل دخول بالبيانات الخاصة الاسم وكلمه المرور
- سوف يدخل الشخص على صفحته الرئيسية وبياناته الشخصية
- بعد ذلك يقوم بتعديل البيانات سواء رقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي أو العنوان ويتم التأكد من أن جميع هذه البيانات صحيحه ثم الضغط حفظ.
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