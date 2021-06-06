شروط التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري بالمملكة وأهم مزاياه

التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لديهم رغبه في الحصول علي التمويل الذي يغطي احتياجاتهم الحالية بمدة تصل إلى 12 شهر، وهو من التمويلات التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لجميع المواطنين، و تقدر رسوم السداد المبكر بـ تكلفة 3 شهور، بالإضافة إلى أي تكاليف إضافية يتكبدها البنك ولا يمكن استرجاعها، حيث تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة، ويتسم هذا التمويل شخصي متاح للسعوديين وللمقيمين غير السعوديين، ويكون القرض بدون هامش ربح عند الحصول على تمويل لمدة 6 أشهر أو أقل، وتحدد الرسوم الإدارية المطبق على التمويل الشخصي 1% من مبلغ التمويل، ويمكن التعرف أيضا علي التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري في السعودية وشروطه.

شروط التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3,000 ريال سعودي للسعوديين و 4,000 ريال سعودي للمقيمين. يشترط أن يكون العميل موظفاً في أي من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ضمن الشركات المعتمدة. ألا تقل فترة العمل عن 12 شهر للسعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص. لابد أن لايقل عمر العميل السعودي عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند انتهاء مدة سداد التمويل. يلزم أن لايقل عمر العميل الغير سعودي عن 22 سنة ولا يتعدى عمر 60 سنة عند انتهاء تسديد القرض. يشترط تحويل الراتب إلى حساب العميل في البنك الأهلي عبر نظام سريع.

مزايا التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يتسم هذا التمويل الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن بنك الأهلي التجاري من الاستفادة من برامج السداد بأقساط ميسرة، فترة التمويل تصل إلى 12 شهر. يتميز هذا التمويل بأن له هامش ربح منخفض عند الحصول على تمويل شخصي لمدة أكثر من 6 شهور إلى 12 شهر. يقدم مصرف الأهلي التجاري السيولة النقدية​ المتفق عليها. يسمح للعميل الحصول على مبلغ تمويل بحد أدنى قدره 5,000 ريال سعودي. يقدم بنك الأهلي وثيقة تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي. وتعد من اهم مميزات التمويل الشخصي قصير الأجل عند توافر الشروط الحصول على الموافقة الفورية على القرض.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية يقدم العديد من التمويلات والخدمات المصرفية، وذلك بما يخدم جميع رعايا المملكة والوافدين إليها.