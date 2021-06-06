نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي السعودي وخطوات فتح حساب جاري عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي السعودي، يعد البنك الأهلي السعودي أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة حيث تم تأسيسه منذ عام 1953 ميلادياً كما يقدم المصرف العديد من المنتجات المختلفة والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات مصرفية للشركات كما يعمل المصرف على تقديم أفضل الخدمات للعملاء والتسهيل عليهم وذلك لإنجاز مصالحهم بكل سهولة وفي أسرع وقت، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة فتح حساب جاري بالمصرف إلكترونياً والاستعلام عن رقم الحساب.

مميزات فتح حساب جاري بالبنك الأهلي السعودي

هناك عدد من المميزات التي يحصل عليها العميل عند فتح حساب له بالمصرف سواء كان العميل مواطن أو مقيم وجاءت أهم تلك المميزات كالتالي:

يتم فتح الحساب بأي قيمة مالية يرغب بها العميل.

يتم فتح الحساب بدون أي رسوم.

الحصول على دفتر شيكات.

الحصول على بطاقة صراف آلي مجاناً.

يمكن العميل من الاستخدام الآمن لجميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من المصرف.

التمتع بخدمة كشف حساب شهري مجاناً.

خطوات فتح حساب جاري بالبنك الأهلي السعودي

هناك مجموعة من الخطوات الإلكترونية حتي يتمكن العميل من فتح الحساب إلكترونياً في أقل وقت وتلك الخطوات جاءت كما يلي:

أولاً يقوم العميل سواء كان مواطن أو مقيم ولديه الرغبة في فتح الحساب الجاري بالمصرف بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك. من القائمة الموجودة يتم الضغط على خيار فتح حساب جاري بالبنك. يقوم العميل بإدخال البيانات المطلوبة. بعدها يقوم العميل بالإطلاع على الأحكام والشروط والموافقة عليها. يتم تسجيل البيانات الخاصة بالعميل ومنها الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم البريد وغيرهما من البيانات الأخري وذلك مع التأكد من صحة البيانات المدخلة. بعد إجراء جميع الخطوات المطلوبة سوف يتلقى العميل رسالة نصية تفيد بنجاح خطوات فتح الحساب.

كيفية الاستعلام عن رقم الحساب بالبنك الأهلي

يمكنك الاستعلام عن رقم الحساب وذلك من خلال الدخول لموقع المصرف الإلكتروني وتسجيل رقم بطاقتك المصرفية ثم بهدها قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وبعدها سوف يتم فتح صفحة بها جميع البيانات الخاصة بحسابك ويتطلب فتح الحساب الهوية الوطنية للمواطنين سارية المفعول وبالنسبة للمقيمين الإقامة ذات الصلاحية السارية كما يتطلب أيضاً التسجيل بمنصة أبشر.