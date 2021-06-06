بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي الشروط و آلية التقديم للحصول على سكن مجاني

مبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية بشكل يومي عن طريقة التسجيل في مبادرة بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أحدي الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها ذوي الدخل المحدود، لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين السعوديين وذلك من خلال التقديم على وزارة الإسكان والتسجيل في مبادرة سكن مجاني مع ضرورة استيفاء الشروط الواجبة للحصول عليها.

مبادرة بيت مجاني

لتقديم على مبادرة بيت مجاني الذي تقدمه وزارة الإسكان يجب أن يتوفر لدى المتقدمين من الضمان الاجتماعي الشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.

يبلغ من العمر كحد أقصى 25 عام.

أن يكون أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود.

لا يمتلك شقه سكنية من قبل وفرتها له وزارة الإسكان ضمن إطار التمويل أو الدعم السكني.

تحضير جميع الأوراق المطلوبة وتقديمها للوزارة.

السماح للمرأة المطلقة التي مر على طلاقها عامان التقديم والتسجيل في مبادرة البيت المجاني مع ضرورة تقديم صك الطلاق للجهات المعنية وفي حال كان لديها أبناء ذكور لا بد أن تكون أعمارهم أقل من خمسة وعشرين عام.

رابط وخطوات التقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان

للراغبين التسجيل في بيت مجاني من المستفيدين من الضمان الاجتماعي عليهم الدخول على موقع وزارة الإسكان ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان الإلكتروني. قم باختيار تقديم طلب دعم سكني. إدخال كافة البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة لها “اسم المتقدم بالطلب، رقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب، رقم الهاتف وتاريخ الميلاد”. النقر على إرسال.

وبذلك نكون أعزائنا القراء قد وفرنا لكم رابط وخطوات وشروط التسجيل في الدعم السكني إسكان والحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.