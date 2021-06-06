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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على برنامج تسهيل 1442 للمواطنين والمقيمين، من أكثر برامج المرابحة التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة لتقسيط المشتريات المختلفة على أقساط مرنة ومريحة متناسبة مع التزامات العميل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

برنامج تسهيل من اكسترا

هو عبارة عن برامج مرابحة مُقدم من شركة اكسترا. تم تصميمه بحيث يتناسب مع كافة احتياجات العملاء الشرائية بالمملكة من المواطنين والمقيمين. بأقساط شهرية مريحة ومرنة مناسبة لجميع التزامات العملاء بتمويل يصل لضعف الراتب بدون كفيل أو تحويل راتب مع فترات سداد تصل لـ 14 شهر بتمويل يصل لنحو 30 ألف ريال ومن مميزات البرنامج الآتي:

تقديم تمويل يبدأ من أربع ألاف ريال حتى 30 ألف ريال.

لا يوجد حاجة لتحويل الراتب.

يصل التمويل لضعف الراتب.

فترات سداد مرنة تبدأ من 6 شهور حتى 24 شهر.

عروض وخصومات مميزة على المنتجات.

لا يتطلب البرنامج وجود كفيل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المستندات والأوراق المطلوبة في برنامج تسهيل

بطاقة الهوية الوطنية للسعودين.

جواز السفر أو الإقامة سارية الصلاحية بالنسبة للمقيمين.

مختصر الراتب.

كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر.

شهادة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.

تعريف الراتب وبطاقة العمل للموظفين العسكريين.

شروط التقديم على برنامج تسهيل اكسترا

يوجد مجموعة من الشروط للحصول على تمويل برنامج تسهيل كالآتي:

أولًا بالنسبة للعسكريين:

يكون العمر ما بين 25 عام ولا يزيد 50 عام حسب الرتبة.

أن يكون إجمالي الدخل لا يقل عن 5000 ريال.

لا تقل خدمة العسكري عن 3 أشهر.

ثانيًا بالنسبة للموظفين بالقطاع الخاص والعام:

لا تقل الخدمة عن عام للموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 23-25 عام.

لا تقل الخدمة عن 3 شهور للسعوديين وعام للمقيمين.

لا يقل الدخل الشهري للسعوديين عن 5000 وغير السعوديين عن 8000 ريال.

تكون جهة العمل متعمدة من قبل البرنامج.

ثالثًا بالنسبة للمتقاعدين:

لا يزيد العمر عند تسديد القيمة عن 65 عام.

صافي الدخل 5000 ريال.

يكون مشترك في برنامج مؤسسة التقاعد للتأمين الاجتماعي.

طريقة التقديم على برنامج تسهيل 1442

الدخول لموقع اكسترا.

النقر على تبويب اكسترا الموجود أعلى الصفحة ثم اختيار تسهيل التمويل.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب الآن واتبع الخطوات.

في حالة كونك عميل مسجل قدم بالدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور واتبع خطوات الموقع المحددة.

تسديد قسط تسهيل

يتم تسديد المبلغ على هيئة أقساط شهرية موزعة على خطط معينة تتناسب مع إجمالي المبلغ والتزامات العميل، علمًا بإن الشركة تحصل على فائدة ثابتة لابد من تسديدها كاملة.

رقم اكسترا المجاني

يمكن التواصل مع خدمة العملاء على رقم 920004123 والنقر على رقم 7 ثم رقم 2 للتحدث مع أحد موظفين خدمة العملاء.