رغبات النقل الخارجي والداخلي فارس اليوم للوظائف التعليمية بالسعودية

رغبات النقل الخارجي والداخلي فارس ، يتم إدخالها اليوم الأحد، 6 من شهر يونيو 2021م، الموافق 24 من شهر شوال للعام 1442هـ، وذلك لشاغلي الوظائف التعليمية، من المعلمين والمعلمات، المتقدمين على حركة التنقلات الداخلية والخارجية، للعام 1442هـ/ 1443هـ، الراغبين في النقل، حيث يجب عليهم اليوم الأحد، القيام بإدخال رغباتهم، عبر نظام فارس، بحد أقصى 20 رغبة، مع إمكانية الاكتفاء برغبة واحدة فقط، وتعتبر تلك المرحلة، هي المرحلة الثانية من إجراءات النقل الداخلي والخارجي، التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي بدأت المرحلة الأولى منها يوم 11 شوال 1442هـ، الموافق 23 مايو 2021م الماضي، واستمر حتى 15 شوال 1442هـ، 27 مايو 2021م، واليوم الأحد بدء تلقي إدخال رغبات المرحلة الثانية، وفق آلية النقل الداخلي الخارجي التالي ذكرها، والتي ستستمر حتى يوم السبت، 2 من شهر ذي القعدة 1442هـ ، الموافق 12 يونيو 2021م.

رغبات النقل الخارجي والداخلي فارس

والجدير بالعلم أن وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، تمديد إجراءات النقل الخارجي والداخلي، في المرحلة الأولى، قد صرح في وقت سابق عن تحديث آليات حركة النقل الداخلي والخارجي 1442هـ، عبر نظام فارس الإلكتروني، بعد تطويره حيث لا حاجة، لراغبي القيام بالنقل الداخلي والخارجي، بتحديث بياناته كما في السابق، وإنما كل ما هو مطلوب تأكيد طالبي النقل، وتأكيد البيانات فقط، وكذلك اعتماد القرار الإلكتروني، كما لا حاجة أيضًا لطباعة استمارة النقل، كما كان في السابق كذلك تم ربط إجراءات النقل وجميع العمليات الخاصة به في نظام واحد، لتسهيل العمل على نظام فارس.

الإعلان عن نتائج النقل عبر نظام فارس 1443

وسوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي، للعام 1442/ 1443هـ، على وجه التحديد بمشيئة الله يوم الخميس، الموافق 21 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الموافق 1 من شهر يوليو 2021م، إضافة إلى ذلك إمكانية تقديم التظلم على نتيجة النقل إلكترونيًا، وفق أحدث قرار لوزير التعليم للتظلمات، والاعتراضات حتى يوم 27 من شهر ذي القعدة 1442هـ، أي في نفس الشهر حتى يتم إبلاغ الإدارات بها، وتبدأ مرحلة ترتيب شرائح المنقولين خلال الفترة من 1 ذي الحجة، وحتى 5 ذي الحجة، وتعلن نتائج الحركة في نفس الشهر يوم 22، ويتم اعتماد النتيجة بعد انتهاء فترة التظلم، في 29 من ذي الحجة للعام 1442هـ.

كيفية إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي عبر نظام فارس

في الختام ذكرت وزارة التعليم السعودية، عن طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي، للمعلمين والمعلمات للعام 1442/ 1443هـ، من خلال الخطوات التالية: