رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للتسجيل للنقل الداخلي والخارجي 1442 وزارة التعليم بدء إدخال الرغبات

بدأ البحث عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، مع بداية الساعات الأولي من صباح اليوم، المقرر تفعيله لاستقبال رغبات التسجيل، للنقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1442، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية من خلال إجراءات، يقوم بها الراغبين في النقل بإتباعها حسب التوقيتات، التي حددتها وزارة التعليم لسلامة وصحت التسجيل، ونحن اليوم بتواجد معكم لنوضح لكم الرابط الإلكتروني، المخصص لعملية التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي، والذي سيتم تفعيله في التاسعة من صباح اليوم، ليقوم الراغبين في النقل بتسجيل الرغبات بما لا يتجاوز 20 رغبة، كما يمكن تسجيل رغبة واحدة ليعتبر التسجيل صحيح.

رابط نظام فارس

الدخول على الموقع الإلكتروني “edu.moe.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “sshr.moe.sa“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة السر.

نظام فارس الخدمة الذاتية لتسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي 1442

يتم هذا العام تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي، للمعلمين والمعلمات في نفس التوقيت، في سابقة لم تحدث من قبل، فدائماً كان التقديم على حركة النقل يتم على مرحلتين لكل واحدة وقت محدد، النقل الداخلي في موعد غير النقل الخارجي، وقد قامت وزارة التعليم بفتح التسجيل على إجراءات النقل، إلكترونياً من خلال رابط نظام فارس، بإجراء تأكيد البيانات للراغبين بالنقل، من 11 شوال 1442، حتي 15 من نفس الشهر ولكن تم مدها إلي 18/10/1442.

حركة النقل الداخلي والخارجي

تقوم وزارة التعليم كل عام، بالإعلان عن فتح باب التقديم لحركة النقل سواء الداخلي أو الخارجي، ضمن حرص الوزارة على راحة العاملين لديها، من حيث تقريب المسافات بين محل إقامتهم ومكان العمل، لتفعيل مفهوم لم شمل الآسرة وتوفير للجهد في عملية التنقل، كما تهتم الوزارة برفع كفاءة العاملين لديها، من خلال تلبية ما يحتاجون إليه من توفير وظيفة قريبه من محل السكن، توفيراً للوقت والمجهود، حتي يقوم المعلمين والمعلمات بأداء مهامهم على أكمل وجه.